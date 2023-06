A Milano si paga con i soldi del Monopoly

Giovedì 8 giugno, per dare il via all’iniziativa “Paga con Monopoly”, in Piazza XXV Aprile a Milano si potrà vivere un’esperienza unica e irripetibile: godersi un delizioso panino gourmet, bere qualcosa in compagnia di amici e colleghi, e saldare il conto del pranzo con le leggendarie banconote del Monopoly.

L'evento

L’appuntamento è dalle 12, quando un simpatico food truck chiamato per l’occasione ‘’Al Panino Imprevisto’’ entrerà in scena con lo stile di un vero tycoon dell’immobiliare, pronto a insaporire la pausa pranzo di tutti i passanti con un pizzico di divertimento.

Nel cuore del quartiere di Porta Garibaldi sarà possibile godere di un banchetto degno di Parco della Vittoria: un panino gourmet – vegetariano o classico – accompagnato da patatine croccanti come una fresca banconota di Monopoly da 500 e una bevanda a scelta.

Per pagare il pranzo non sarà possibile utilizzare euro, ma solo l’iconico Monopoly Dollar che ha accompagnato e continua a accompagnare intere generazioni in ore e ore di sano e puro divertimento in scatola. Niente paura: per averle non sarà necessario ipotecare nessuna proprietà o ritrovarsi a cedere le fortunate Stazioni, ma basterà trovare hostess e steward che, muniti di banconote Monopoly, saranno felicissime di distribuire tutto il necessario per ottenere un pasto da magnati e fornire tutte le indicazioni del caso per aderire subito all’iniziativa “Paga con Monopoly”.

Il progetto

L’esperienza sensoriale creata da Monopoly in Piazza XXV Aprile è, infatti, solo un ‘’piccolo assaggio’’ di un progetto molto più ampio, realizzato da Hasbro Italy in collaborazione con TLC Worldwide Italia.

Dal 22 maggio al 2 luglio, per ogni Monopoly acquistato e partecipante all’iniziativa, si godrà non solo un’avventura senza tempo fatta di conquiste, negoziazioni e un pizzico di fortuna, ma anche di 50 euro in forma di crediti spendibili per vivere esperienze esclusive attraverso la piattaforma di TLC Worldwide: basterà registrarsi sul sito pagaconmonopoly.it, caricare la prova d’acquisto e il codice EAN del prodotto acquistato, e scegliere tra le 37 categorie una delle tantissime attività convenzionate disseminate in tutta Italia: che siano amanti del benessere e del relax, appassionati di attività all’aperto o fanatici dell’entertainment, ristorazione, sport e/o weekend fuori porta, ci sarà un’opzione per tutti.

I voucher, riscuotibili entro il 30 settembre 2023, saranno poi fruibili fino al 31 marzo 2024. E i 50 crediti saranno accumulabili sulla piattaforma per ogni Monopoly acquistato.