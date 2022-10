“La Lombardia è dei giovani”, manifestazione di tre giorni dedicata agli under 35

Puntare sui giovani per un futuro migliore: un impegno che Regione Lombardia ha fatto suo.

Per questo, ha dedicato loro la manifestazione “La Lombardia è dei giovani”, che si terrà da giovedì 6 ottobre a sabato 8 ottobre presso Palazzo Lombardia, le cui porte saranno aperte per tutti gli under 35 che vorranno partecipare.

L’evento si propone di porre al centro dell’attenzione ragazze e ragazzi, promuovendo l’interazione tra l’Istituzione e i giovani.

Il programma si presenta ricco di occasioni di confronto e riflessione, affiancate a momenti di divertimento, aggregazione e svago.

La kermesse avrà partner di rilievo che parteciperanno ai diversi incontri come Feduf, CONI, Oratori Diocesi Lombarde, Cariplo Factory, Change for planet, UN Sustainable Development Solutions Network.

Ospiti d’eccezione per parlare di lavoro, sport, attualità e molto altro

Durante l’evento, interverranno numerosi ospiti, che tratteranno diverse tematiche riguardanti il mondo giovanile.



• Paolo Ruffini parlerà con i ragazzi di emozioni e relazioni, presenziando anche alla proiezione speciale del film “Ragazzaccio”, il suo ultimo lavoro come regista (6 ottobre).

• Don Claudio Burgio dialogherà con i ragazzi sull’importanza delle attività in oratorio, anche e soprattutto per intercettare il disagio giovanile e per creare aggregazione tra i giovani (7 ottobre).

• I responsabili dei progetti educativi e dei settori giovanili delle squadre di Atalanta, Inter e Milan, parteciperanno ad un evento dedicato al calcio giovanile, moderato dalla giornalista Jessica Tozzi (7 ottobre).

• Don Alberto Ravagnani, il giovane prete influencer, dialogherà con i giovani riguardo ad argomenti di attualità (7 ottobre).

• Filippo Tortu si confronterà con i giovani sportivi (8 ottobre).

• Sabrina Grazini e Fabiana Manager, content creator e manager della carriera, dirigeranno un dibattito incentrato sul mondo del lavoro (8 ottobre).

• Alcuni giovani membri di importanti enti e associazioni di volontariato, come Banco Alimentare, Portofranco, Protezione Civile e altri, racconteranno la loro esperienza e dialogheranno con i giovani sull’importanza del volontariato e dell’impegno civile (8 ottobre).

• Steven Basalari, Carolina Dallari e Francesco Sole racconteranno la personale esperienza come imprenditori, focalizzandosi sul mondo del digitale e dei social media (8 ottobre).

Tra talk, arte, musica e divertimento

Nel corso dell’evento saranno organizzati vari talk in Piazza Città di Lombardia e presso l’Auditorium Testori, il Belvedere al 39° Piano di Palazzo Lombardia vedrà, invece, momenti dedicati a musica e danza alternati a letture creative.

Sempre al Belvedere verrà allestita l’esposizione fotografica dal titolo “Universo giovane”, realizzata in collaborazione con il Museo di Fotografia Contemporanea, aperta tutti e tre i giorni dalle ore 17.00 alle ore 20.00.



Verrà, inoltre, predisposto uno spazio fisso dedicato al gaming, “Isola Set”, dove diversi gamer del Team HMBL si destreggeranno tra momenti di gioco e di dialogo, trattando temi inerenti il gioco online, dal cyberbullismo alle opportunità professionali offerte dal settore.



In piazza, la Consulta Informagiovani di ANCI Lombardia gestirà uno spazio dedicato a orientamento e ricerca del lavoro giovanili.



Le serate del 7 e dell’8 ottobre, invece, verranno animate in collaborazione con ScuolaZoo; giochi, sfide musicali e dj set intratterranno i presenti che, a partire dalle 17, potranno anche mangiare e bere qualcosa grazie ai food truck presenti.



Per maggiori informazioni, prenotazioni e per consultare il programma è possibile visitare la pagina dell'evento “La Lombardia è dei giovani” o il profilo Instagram @generazionelombardia.