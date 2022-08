L'evento dedicato a tutti gli amanti della pizza

Dal 9 all'11 settembre, a distanza di due anni, torna a Milano Elementi, l’evento dedicato alla pizza e a tutti i suoi ingredienti. La manifestazione si svolgerà nella bucolica cornice di Mare Culturale Urbano e racconterà ogni sfaccettatura della pizza nella sua accezione più moderna. Gusto, condivisione, formazione, musica e divertimento, per tre giorni esclusivi "only for pizza lovers".

Tutte le specialità di pizza da assaggiare

Da venerdì 9 a domenica 11 settembre, diciotto pizzaioli provenienti da tutta la penisola proporranno le loro specialità con focus su abbinamenti e materie prime. Si alterneranno ai forni di Elementi grandi pizzaioli come Antonio Greco (Da Zero, Milano), Antonio Pappalardo (La Cascina dei Sapori, Brescia), Diego Vitagliano (10 Pizzeria, Napoli), Petra Antolini (Settimo Cielo, Verona), Davide Fiorentini (O’ Fiore Mio) e molti altri, che rappresenteranno le più importanti categorie di pizza: napoletana, italiana, romana, in teglia, alla pala e anche senza glutine. Una postazione, a cura di Farine Magiche, sarà, invece, dedicata ai fritti, realizzati dagli Chef di Mare Culturale Urbano.

Contemporaneamente, il palco di Mare Culturale Urbano si trasformerà nel cuore pulsante dell’evento, ospitando momenti di condivisione incentrati su pizza, musica, arte e intrattenimento. Durante i giorni dell’evento sarà, infatti, possibile assistere a diversi talk e presentazioni, tra cui la mostra “Pizza Connection” ideata da Perimetro.

Non mancheranno occasioni per conoscere i segreti dell’impasto perfetto grazie a workshop in collaborazione con Farina Vesuvio di Molino Vigevano.

I laboratori per i bambini

Per far divertire i più piccoli e farli avvicinare al mondo della pizza e della sana alimentazione, invece, una serie di Laboratori Gioca e Crea sono in programma per le giornate di sabato e domenica, in collaborazione con Mare Culturale Urbano e con l’Associazione Lop Lop.

La festa di musica

Ad animare l’atmosfera, un party diverso al giorno in collaborazione con Le Cannibale in compagnia di Dj Set a cura di Dj Francisco aka L.U.C.A, Disco Stupenda con BPlan, Tommyboy e Beppe Loda, Serendipity con Nicola Mazzetti, Peak Nick e Marcello Storari e una selezione musicale curata da Elementi.

Il programma completo di "Elementi - Only for pizza" lovers è disponibile sul sito u?ciale dell’evento.

Informazioni utili

L’ingresso all’evento è gratuito, previa registrazione obbligatoria al link dedicato.