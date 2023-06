In Darsena arriva il primo evento di wakeboard in coppia

Sabato 17 giugno la Darsena verrà presa d'assalto da 20 coppie di wakeboarder per la terza edizione di un evento speciale: si tratta del Red Bull Wake The City, il primo evento di wakeboard in cui i partecipanti gareggeranno in coppia e non in singolo e che vedrà coinvolti team maschili e femminili, tra professionisti e wildcard.

Il format

Confermato, dunque, il format che già nel 2021 e nel 2022 ha saputo infiammare gli spettatori nel cuore di Milano, rapiti dal mix tra acrobazie mozzafiato realizzate su ostacoli e rampe fuori dall'ordinario e quel tocco di tradizione che non guasta mai.

Il tutto all'insegna dell'eco-sostenibilità e senza tralasciare il divertimento, garantito quest'anno non solo dalla presenza del maestro italiano della disciplina, l'inimitabile Massimiliano Piffaretti, ma anche da una vera e propria leggenda di questo sport: l'americano Parks Bonifay, cinque volte vincitore nel Pro Wakeboard Tour e in grado di trionfare agli X-Games ad appena 14 anni.