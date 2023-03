Focus Junior Days: l'evento gratuito che fa amare la scienza ai bambini

Focus Junior Days: 8 weekend dedicati a laboratori scientifici divertenti e attività creative per fare scienza giocando

La scienza non è noiosa e complicata come molti potrebbero pensare, soprattutto se la si impara attraverso il gioco e la sperimentazione pratica.

Questo è l'obiettivo di Focus Junior Days, un progetto ludico e interattivo dedicato ai bambini dagli 8 ai 13 anni.

Gli 8 weekend in programma, da marzo a novembre 2023 (sabato 25 e domenica 26 marzo, venerdì 21 e sabato 22 aprile, venerdì 19 e sabato 20 maggio - sabato 17 e domenica 18 giugno - sabato 15 e domenica 16 luglio - sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre - sabato 28 e domenica 29 ottobre - venerdì 24 e sabato 25 novembre), offrono una vasta gamma di attività, dai laboratori di astronomia e chimica alle attività creative incentrate sulla sostenibilità, l'alimentazione, la storia e la paleontologia. Grazie a questo programma, i bambini avranno l'opportunità di imparare in modo divertente e coinvolgente, scoprendo nuovi aspetti del mondo che li circonda.

Il progetto Focus Junior, che si rivolge a bambini e ragazzi con l'obiettivo di appassionarli alla scienza, alla tecnologia, alla sostenibilità e all'attualità stimolandone la loro interazione, è uno dei partner di questo evento. Inoltre, l'ipermercato Iper La grande I offrirà gratuitamente la merenda per tutti i bambini partecipanti alle attività.

Ma c'è di più: i bambini che parteciperanno ad almeno 5 degli 8 eventi in programma riceveranno il passaporto scientifico di Focus Junior e una sorpresa alla fine del percorso. Questo premio finale rappresenta un ulteriore incentivo per i bambini ad apprendere in modo divertente e interattivo.

In un mondo in cui la tecnologia e la scienza sono sempre più presenti nella vita quotidiana, è importante che i bambini sviluppino una passione per queste materie fin dalla più tenera età. Focus Junior Days è un'occasione unica per fare ciò in modo divertente e coinvolgente, grazie ad un programma di attività che non mancherà di stimolare la curiosità e l'entusiasmo dei giovani partecipanti.

Inoltre, il fatto che l'accesso a questo evento sia completamente gratuito è un ulteriore motivo per partecipare e scoprire quanto sia interessante e divertente la scienza. Non perdete l'occasione di far provare ai vostri bambini un'esperienza unica e coinvolgente, partecipando a Focus Junior Days!