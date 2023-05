L'iniziativa green "Tappi al top"

Sabato 6 e Domenica 7 Maggio, al Centro Commerciale Metropoli, si è svolto il primo weekend dedicato ai clienti dell’evento “Tappi al Top”, la raccolta di tappi di plastica con marchio PE o HDPE, un’iniziativa green molto importante se si considera che la raccolta differenziata dei tappi di plastica comporta grande risparmio energetico e porta al riciclo corretto di un prezioso materiale.

La raccolta

La raccolta si sta effettuando grazie all’importante coinvolgimento dei frequentatori del centro commerciale, oltre che alla collaborazione delle scuole del bacino d’utenza.

I clienti, invitati a consegnare i tappi presso la postazione dedicata, hanno ricevuto 1 cartolina-gioco ogni 5 tappi consegnati; le cartoline, da compilare e imbucare nell’apposita urna, consentono di partecipare all’estrazione finale di una Gift Card Metropoli da € 500,00.

Grande risposta da parte della clientela: nel weekend sono stati raccolti ben 11.890 tappi e consegnate 2.378 cartoline. I prossimi appuntamenti sono per il 13 e 14 e il 20 e 21 Maggio, quindi altre occasioni per fare un gesto importante per l’ambiente e provare a vincere la Gift Card da € 500,00.

L'evento

L’evento “Tappi al Top” di Centro Commerciale Metropoli è solo una tappa di questo tour, promosso da CBRE, iniziato lo scorso anno con gli appuntamenti nei centri commerciali Officine Minganti, Il Grifone e Porta Siena e attualmente in corso anche al Centro Commerciale Rondinelle.

Il peso complessivo dei tappi raccolti finora ammonta a circa 2.395 kg, più di 425.000 tappi, per un valore economico che oscilla tra i 220 e i 300,00 €uro (per il materiale non lavorato); questo ingente quantitativo di tappi è stato donato all'Associazione Viale K, il cui ricavato monetario ha contribuito a finanziare il progetto in Kenya di Slum Child Onlus, associazione con cui Viale K collabora.

Ancora una volta il mondo della grande distribuzione dimostra di operare anche a fini sociali, ambientali e benefici e di essere in grado di creare relazioni di reciproca collaborazione con il territorio d’appartenenza.