Uomo vs ambiente, un equilibrio precario: ecco il tema del prossimo incontro "E se domani"

Eni è partner di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli in E se domani: cinque scelte per recuperare il presente, una serie di incontri che coinvolgono cinque città italiane: Milano, Napoli, Roma, Genova e Taranto. Durante ogni tappa viene affrontato un tema prioritario per capire i mutamenti della realtà contemporanea: famiglie, scuola, città, ambiente e Sud. Insieme alle analisi di esperti italiani e internazionali, vengono presentate voci del territorio, esperienze di pratica e voci storiche, per comporre una riflessione collettiva su come ricostruire un’idea di comunità moderna, aperta e sensibile al cambiamento. Per immaginare un futuro sostenibile in cui ognuno abbia eque opportunità di formarsi, lavorare e fare impresa.

Prossimo incontro: 21 ottobre, ore 18:30, presso Fondazione Giagiacomo Feltrinelli, in Viale Pasubio 5, Milano in collegamento con Genova

Al centro della riflessione vi è la necessità di creare una nuova relazione tra uomo e natura, in un mondo sempre più complesso e interconnesso, nella consapevolezza che ogni alterazione di questo prezioso equilibrio produce effetti a livello globale.

L’ingresso è libero e gratuito, fino a esaurimento posti, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sanitaria. L’evento è trasmesso anche in diretta sul sito di Fondazione Feltrinelli in collegamento con Genova.