CINQUE DONNE PER UN MOSTRA

A MILANO UNA MOSTRA AL FEMMINILE PER UN DIALOGO CON IL PRESENTE

MILANO, XX Ottobre 2023 - Un’esposizione cha dà voce ad artiste perché raccontino la propria visione del mondo di oggi. Oraganizzata da Giusi Sezana in collaborazione con l’associazione culturale Ambre Groupe Italia la mostra Evocazioni contemporanee avrà luogo presso la Galleria degli Artisti a Milano in via Nirone 1 a partire dal 23 novembre con un’inaugurazione alle ore 18.00, fno al 2 dicembre.



L’esposizione è curata dallo storico dell’arte Martina Degl’Innocenti, autrice di varie pubblicazioni in particolare di volumi di iconografia sacra, che nel suo testo critico di presentazione dell’evento spiega come “l’arte sia ‘specchio’ del proprio tempo” è di come “l’esposizione (…) sia un rito volto a chiamare le virtù ‘magiche’ della pittura e della scultura per raccontare ed evocare l’epoca contemporanea”. Il critico fa notare come in questo periodo storico le voci degli artisti siano “singole” ma una volta messe insieme non fanno altro che andare a comporre una “sinfonia” che rispecchia il mondo di oggi.



La mostra si offre al pubblico come l’unione di piccole personali delle artiste che, ognuna con i suoi “strumenti” – opere e stile – , entra a far parte di “un’orchestra” fatta di “voci visive”.

È così che Silvia Cerioli dopo una vita come scultrice per le scenografie del Teatro alla Scala, con i suoi frammenti di corpi ci racconta intere storie di vita. Pezzi che sono muti ma parlano assieme alle donne senza bocca e senza occhi di Nadiaana Crosignani che non necessitano di tale organi per guardare e fare sentire la propria voce. A mostrare il mondo con una prospettiva diversa ci sono le resine di Elisa Lavazza, illustratrice e vizualizer per importanti agenzie pubblicitarie, con la sua energia prorompente regala una visione dall’alto del pianeta con le sue imperfezioni e meraviglie. È invece un recupero di antiche tradizioni che Cate Maggia, architetto e gallerista, compie con i fili d’oro provenienti da dismessi paramenti sacrali, “alla ricerca di una speranza che tenga legati all’essenza divina fautrice della bontà umana” - come cita il testo critico della mostra. La bontà umana è proprio la capacità che Carla Giulia Rescaldani, pittrice da sempre, dona alle sue donne estrose, eclettiche che ricordano come la vita vada vissuta in completa libertà. Come indica il sottotitolo della mostra, le opere di queste artiste sono “voci singole”, tutte femminili, a comporre con l’arte quella è la grande “sinfonia” della vita contemporanea.





LA MOSTRA: Evocazioni contemporanee

LE ARTISTE . SILVIA CERIOLI, NADIAANNA CROSIGNANI, ELISA LAVAZZA, CATE MAGGIA, CARLA GIULIA RESCALDANI

Presentazione critica di Martina Degl'Innocenti

Dal 23 novembre al 2 dicembre



Seguirà rinfresco