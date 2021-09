EXxcess island // Benedetta panisson

OPR Gallery presenta Excess Island, mostra personale di Benedetta Panisson curata da Francisco-J. Hernández Adrián (Durham University, UK) in collaborazione con Giangiacomo Cirla (OPR Gallery e PHROOM, Milano). Excess Island è il risultato di una ricerca decennale sulla poiesis sensoriale e fotografica che documenta atti di riconoscimento reciproco tra due protagonisti contemporanei: l'umano volubile, sessuale, che brandisce la macchina fotografica, e la biosfera sublime, rifrangente e potenzialmente ostile. In questa relazione immaginaria e fotografata, chi fa cosa e chi costituisce chi?

Excess Island sospende l'impulso a mercificare gli oggetti ambientali e indaga il sentire e il coesistere ai margini del consumismo accelerato. Le fotografie di Panisson non si muovono nell'esotismo, ma abbracciano un senso riparatore di sé e del luogo. Mentre gli ambienti insulari sono sempre più limitati da occlusioni materiali e audiovisive, queste fotografie evocano una resistenza creativa e un'azione responsabile a favore di forme multiple di vita, personae e piaceri sensuali che possono aprire nuovi passaggi affettivi e concettuali. I paesaggi insulari sensoriali di Panisson richiedono la nostra partecipazione a un futuro improduttivo, queer e riparativo della relazione intima. La macchina fotografica è già lì, e il lavoro di Panisson lo rende evidente con urgenza politica, fluidità estetica e un ottimismo contagioso e riparatore.

Excess Island prende forma alla OPR Gallery, punto di partenza del dottorato di Panisson alla Durham University, un progetto di ricerca che scava, connette e affronta genealogie multiple di materialità queer, rappresentazione visiva e resistenza creativa attraverso la planetaria isola dell'eccesso.



OPR Gallery



20133 – Milano

