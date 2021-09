Express and explore - Contemporary japanese glass

ESH Gallery è lieta di presentare la mostra Express and Explore, una collettiva dedicata al vetro giapponese contemporaneo realizzata in occasione della Milano Art Week 2021.



La mostra è pensata per riavvicinare il pubblico alla bellezza attraverso il lavoro di cinque artisti giapponesi che utilizzano il vetro come materia di espressione: opere sospese tra spazio e tempo, a metà tra arte, design e craft che andranno ad ampliare l’offerta espositiva della città di Milano dopo un lungo periodo di assopimento culturale.

Seppur lontane tra loro per tecnica e ricerca estetica, le sculture esposte pongono l’attenzione su una forma d’arte che, per lungo tempo vincolata alla tradizione, oggi è oggetto di sperimentazione da parte delle giovani generazioni giapponesi che si affacciano a Occidente per sfruttarne le innumerevoli potenzialità plastiche. Nella creazione delle loro opere, gli artisti presentati si “esprimono ed esplorano” appunto, e nell'atto di fare arte sovrappongono le loro emozioni, sensazioni e credenze al materiale per creare la forma.

Le opere che emergono da questa infinita esplorazione sono intrise di freschezza ed energia, e con ogni incontro troviamo che suscitano la nostra stessa, innata energia per vivere nel mondo di oggi, e la gioia di lasciar volare l'immaginazione.



Ryo Sekino plasma i concetti assoluti di grazia e semplicità propri della cultura nipponica in eleganti vasi trasparenti rivestiti da un opaco vetro bianco. Con questa tecnica emergono delle sottili fessure in superficie che permettono alla luce di passare attraverso, unendo dimensione interna ed esterna in un unico oggetto.

Una rivisitazione della millenaria arte del Kintsugi, l’arte di valorizzare le fratture attraverso la luminosità dell’oro, che evidenzia l’amore per il Giappone e la sua storia.

?ki Izumi, celebre artista d’adozione milanese, usa il vetro industriale dal colore verdazzurro per dare forma a sculture stratificate a metà tra il visibile e l’invisibile, contenitori di luce in cui aleggia un alone di enigmaticità. Pensate per essere guardate all’interno e attraverso, dalle architetture invisibili alle sintesi più astratte, le opere di Izumi continuano ad affascinare per il richiamo alla natura e alla cultura zen.



In mostra anche le sculture floreali di Runa Kosogawa che trova nella natura una costante guida spirituale e d’ispirazione artistica e Yoshiaki Kojiro, le cui affascinanti opere dall’intenso blu e bianco si caratterizzano per l’effetto metamorfico delle strutture.

