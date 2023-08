Eyuc 2023: l’italia ancora campione d’europa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Organizzati per la prima volta in Italia a Padova, gli EYUC 2023, gli European Young Ultimate Championships, Campionati Europei Junior Under 20 di Ultimate Frisbee, hanno visto ancora una volta grandi protagoniste le nostre rappresentative tricolore. L’atteso evento, che si è concluso lo scorso 12 agosto, ha visto infatti l’assegnazione di una medaglia d’oro, ovvero il 1° posto, alla nostra divisione U20 Open, di una medaglia d’argento alla divisione U20 Women e di un 4° posto alla U20 Mixed. Tra gli oltre 500 convocati che hanno composto le 26 squadre (suddivise nelle divisioni Open, Women e Mixed), per un totale di 14 nazioni rappresentate e 120 partite giocate, ben 5 atleti fanno parte della squadra 360 Ultimate Team di Milano. Nata nel 2016, la milanese 360 Ultimate Team già da qualche anno contribuisce a fornire propri giocatori alle rappresentative nazionali. Per gli EYUC 2023 sono stati convocati Nicolò Mazzola nella U20 Open, Teresa Brugnoli e Alessandra Pivetta nella U20 Women (peraltro tutti e tre già protagonisti nell’edizione dell’europeo EYUC 2019 con le squadre U17 e del mondiale JJUC 2022 con le rispettive rappresentative U20), insieme a Beatrice Arisi ed Elisa Vezzani, convocate nella U20 Mixed (presenti anche all’EYUC 2022 nelle divisioni U17). Assenti purtroppo per infortunio i già convocati Andrea Cavaletti (già parte anche lui della U17 Open agli EYUC 2022) e Pietro Andreotti. Gli atleti della 360 Ultimate Team non hanno comunque perso occasione per sostenere da vicino i propri compagni presenziando a bordo campo durante la fase finale della manifestazione. Disciplina del Flying Disc più praticata al mondo riconosciuta dal CIO e praticata in oltre cento Paesi, l’Ultimate Frisbee è da quest’anno anche specialità della FIGeST, Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali e Disciplina Sportiva Associata, riconosciuta dal CONI.