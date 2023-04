F / A FakeAuthentic LOST / FOUND @ MAS Museo d'Arte e Scienza



Inaugurazione mercoledi 19 aprile 2023 dalle 18.30 alle 21.30



Lo studio di architettura AMArchitectrue, fondato e diretto da Stefania Agostini e

Luca Mostarda, ha lanciato nel 2019 un concorso aperto a giovani creativi, provenienti

da tutto il mondo, che fossero interessati a proporre, attraverso la realizzazione

di un oggetto d’uso o un’opera d’arte, la propria riflessione sul tema proposto,

FakeAuthentic.



L’idea di iniziare una collettiva nasce dal desiderio di partecipare attivamente alla

vita culturale di Milano, portando un contributo internazionale, ironico, spontaneo

e talvolta critico, dando spazio a quelle entità minori, i cosidetti emergenti, e

celebrarne il lavoro attraverso una mostra.

F / A FakeAuthentic, grazie del successo riscosso, è diventata una mostra itinerante

viaggiando tra Italia, Svizzera e Belgio, accolta e richiesta tra fiere e gallerie, e con

cadenza annuale, in occasione della Milano Design Week, rinnova l’invito a nuovi

talenti a partecipare al concorso ogni anno con un tema attuale e fresco.



In occasione della Milano Design Week 2023 lo studio AMA presenta la quarta edizione

della mostra F / A FakeAuthentic. Il tema proposto quest’anno ai partecipanti, su cui

gli stessi devono riflettere e proporre la loro interpretazione sotto forma di un’opera,

è LOST / FOUND.

Dopo le ultime esperienze del 2021 e 2022 presso la Galleria Antonia Jannone

e presso ASSABONE, AMArchitectrue presenta i lavori di diciotto partecipanti

selezionati provenienti da nove nazionalità, nei suggestivi spazi del MAS Museo

d’Arte e Scienza in Piazza Castello, luogo in cui F / A ha avuto inizio. I curatori

interpreteranno a loro volta il tema LOST / FOUND riprogettando il setting per le sale

che avevano accolto la prima edizione dell’evento.



AMA, a seguito dell’evento, inaugurerà la Galleria F / A FakeAuthentic, con sede nel

cuore di Varese, in via Bizzozero 7.



Lo spazio nasce a completamento di F / A Gallery, piattaforma virtuale che include

il lavoro presentato dai partecipanti alle mostre passate, una selezione di amici e

dei loro pezzi, parte di una ricca collezione, ora disponibile su www.fakeauthentic.

gallery.

Presto anche ‘live’.





F / A FakeAuthentic

LOST / FOUND!

PARTECIPANTI!



14:30 STUDIO

ACQUAFORTE

ATELIER OH

BURAK MORITZ

ERRANTEARCHITETTURE

PIA MATTHES

MATYAS MOLNAR

FEDERICO MURATORI

ANDRIAN SOKOLOVSKI

SANCHEZ MORGILLO

GUILLAUME SLIZEWICZ

GIULIA STRIPPOLI

PASCALE THEODOLY

VACUUM ATELIER

VG13 ARCHITECTS

XANDER WILHELM

STEFAN WUELSER





F / A FakeAuthentic

LOST / FOUND!



MAS Museo d’Arte e Scienza, via Quintino Sella 4, 20121 Milano

anteprima stampa mer 19.04.2023 dalle 17.30 alle 18.30



ufficio stampa unduetrestella - info@unduetrestellababy.com

curated by AMArchitectrue - studio@amamail.it



ALLESTIMENTO

SPONSORIZZATO DA



Origoni Zanoletti Spa

V.le L. Da Vinci 285



www.origoni.it