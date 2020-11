"Fa' la cosa giusta! 2020", tutti gli appuntamenti del weekend dedicati alla sostenibilità

Di seguito le tematiche trattate in questa nuova edizione 2020:

- Ecosistemi e innovazione: per parlare di tutela della biodiversità, cambiamenti climatici e al ruolo centrale che l'innovazione scientifica gioca in relazione alla natura per creare un'alleanza virtuosa capace di trovare nuove strade di sviluppo sostenibile.

- Covid-19: come rileggere la società: per riflettere sul presente e iniziare a immaginare la società post-pandemia: dalle trasformazioni delle città e del tessuto sociale alla ricerca di nuovi linguaggi condivisi, con un'attenzione particolare al ruolo della comunicazione come strumento per affrontare le sfide che ci attendono.

- Ripartire dai territori: per parlare di luoghi marginali e non solo, ricchi di patrimoni inestimabili, fucine di idee capaci di riattivare economie, risvegliare il turismo dolce, sostenere comunità e nuovi progetti imprenditoriali che generano sviluppo.

- La settimana dei Cammini - Walk and live-Slower deeper: incontri dedicati al turismo lento per scoprire nuovi percorsi e itinerari storici, culturali, spirituali.

Tra gli appuntamenti in programma dal 27 al 29 novembre si segnalano:

Per sfuggire al riscaldamento globale, la montagna potrebbe essere una delle vie da percorrere, secondo Luca Mercalli, climatologo e meteorologo. Nel suo ultimo libro “Salire in montagna” (Einaudi Editore), che presenterà venerdì 27 novembre alle 18 approfondisce il tema del climate change attraverso un’esperienza personale di migrazione verticale e parte da una domanda: "Perché investire denaro ed energie nella ristrutturazione di una vecchia e scomoda baita nel cuore delle Alpi Cozie?". Le montagne offrono nuove possibilità di vita: per sfuggire alle città con estati sempre più roventi ma anche per adottare stili di vita più sostenibili.

Sempre venerdì 27 novembre alle ore 21 Stefano Caserini, docente di Mitigazione dei Cambiamenti Climatici al Politecnico di Milano, presenterà lo studio Desarc Maresanus, per contrastare l'acidificazione dei mari, mentre Francesco Ferrari, biologo marino racconterà dei progetti di The Ocean Cleanup, associazione che che lavora costantemente al miglioramento della barriera raccogli plastica negli oceani e da poco ha lanciato Interceptor, un tipo di “imbarcazione fluviale” autonoma e alimentata a energia solare, costruita per la raccolta di rifiuti nei fiumi più inquinati del mondo all’interno dell’incontro “Zuppe oceaniche e mari acidi: le sfide per curare gli ecosistemi acquatici”.

Per le famiglie e i bambini, sabato 28 e domenica 29 novembre alle 16 ci sarà una challenge su iscrizione “Bia e il giro del Micro Mondo in 12 giorni”, un gioco interattivo per famiglie, accompagnato da Marco&Giò, conduttori radiofonici e televisivi, attraverso la piattaforma gratuita Kahoot!. per testare le proprie abilità e conoscenze sull’ambiente. Per partecipare è necessario iscriversi. Gli incontri sono a cura di Alla scoperta del Mater-Bi! L'educational di Novamont.

Come partecipare

Gli appuntamenti in streaming saranno trasmessi su falacosagiusta.org, sulla pagina Facebook e sul canale Youtube di Fa’ la cosa giusta!, mentre i webinar, tutti gratuiti su iscrizione si svolgeranno sulla piattaforma Zoom.