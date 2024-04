Fa tappa a Milano l’evento europeo “Open”

Aprire nuove opportunità a visitatori e stakeholders, facilitare la connessione con i leader del settore della sicurezza grazie a momenti di confronto e networking con relatori esperti, docenti universitari, manager di aziende multinazionali; conoscere le novità, le sfide e le opportunità su temi come la sicurezza, la cybersecurity e la trasformazione digitale e fornire aggiornamenti sulle questioni più attuali legate all'evoluzione di tecnologie come l'intelligenza artificiale (AI).



Sono gli obiettivi del prossimo appuntamento di OPEN, il coinvolgente programma di eventi europei organizzato e promosso da Axis Communications in collaborazione con Genetec e Milestone, che dopo Madrid, Parigi, Londra, Oslo e Helsinki fa tappa in Italia a Milano giovedì 11 aprile al Forum di Assago: un’intera giornata dedicata all’innovazione tecnologica nella safety, nella security e nell'efficienza operativa.



L’evento OPEN ha esordito nel 2023 nelle cinque grandi città europee e ha registrato un forte successo con oltre 1.500 presenti, anche grazie a un format unico, coinvolgente e stimolante: strutturato intorno a diverse aree di lavoro, tra cui OPEN Mind con sessioni plenarie, dibattiti e workshop di approfondimento e OPEN Zone per consentire la facile fruizione di presentazioni e demo di prodotti dei partner di Axis e sponsor dell’evento, fungendo anche da spazio informale per il networking. Nel 2024 il programma parte da Milano per poi trasferirsi a Lisbona il 14 maggio) e a Malmo il 24 settembre, con un’affluenza totale stimata in oltre 3000 partecipanti.



Ad affiancare Axis in OPEN, oltre ai Pro Sponsors Genetec e Milestone, anche i partner tecnologici 2N, Aarani, Briefcam, Dorlet, Snap4City, Sprinx, Waterview e i distributori Allnet, Compass, Elmat, Wesco-Anixter, Zeliatech.





Matteo Scomegna, Regional Director di Axis Communications per il Sud Europa