Faber festeggia con Milano l'“aria di rinascita”

Lunedì 21 giugno colorati risciò vestiti di fiori sfileranno per le vie cittadine, profumandole di positività: un segnale di rinascita per la città che celebra l’arrivo dell’estate.



Faber, il brand del gruppo Franke leader mondiale nella produzione di cappe da cucina, riparte insieme a Milano e lunedì 21 giugno porta in città purezza, colori e buon umore con l’evento “Aria di rinascita”.

In occasione dell’inizio dell’estate, eleganti risciò addobbati con i più bei fiori di stagione, gireranno per le vie cittadine, regalando un tocco di magia. Tutti i passanti potranno assistere al racconto del significato di ogni fiore e ricevere in dono il loro bocciolo preferito.



Inizia la bella stagione, da sempre sinonimo di socialità e di voglia di vivere. Quest’anno Faber ha deciso di celebrarne il ritorno in modo festoso, in risposta ai lunghi mesi durante i quali abbiamo imparato ad affrontare difficoltà nuove e imprevedibili. Regalare un fiore, simbolo di rinascita e bellezza, è un segno di vicinanza, un pensiero che sottolinea la grande sensibilità in tema di benessere, da sempre territorio di competenza del marchio.



“Con questo evento a Milano, vogliamo raccontare la nostra voglia di ripartire da una delle città simbolo della lotta al Covid, e portare il nostro contributo sottolineando la necessità di mettere il benessere dei nostri consumatori al centro delle scelte di oggi e di domani. Faber si impegna a rendere più pulita e pura l’aria di casa, grazie a innovative soluzioni che ne permettono il monitoraggio ed il trattamento in modo efficace. Da qui la scelta di donare un fiore, simbolo di quell’aria fresca, pulita e profumata, da godere in casa come all’aperto” commenta Dino Giubbilei, Vice President marketing & digital di Franke Home Solutions.



Ma c’è di più! Durante tutta la giornata, nello showroom Franke di via Pontaccio 18, i visitatori potranno incontrare una consulente in armocromia, un’iniziativa dedicata a tutti i milanesi che desiderano ricevere suggerimenti sulla palette di colori più adatta a loro e scoprire il fiore che meglio li rappresenta. Potranno inoltre scattarsi una foto da condividere sui social, utilizzando l’hashtag dell’evento #faberariadirinascita, e conoscere tutte le novità della gamma “Air” di Faber.



“Aria di rinascita” è un evento metropolitano, coinvolgente ed inusuale, ideato per inaugurare una nuova partenza, caratterizzata dal buonumore che i fiori trasmettono ma anche dall’attenzione alla sostenibilità. La scelta di un mezzo ecologico come il risciò si colloca proprio in quest’ottica, confermando l’attenzione di Faber alle tematiche ambientali e al miglioramento complessivo della qualità della vita. Anche la carta di Fabriano, da sempre produzione di eccellenza della città di origine di Faber, sarà tra i protagonisti dell’evento a testimoniare il forte legame dell’azienda con il territorio marchigiano.



Franke Home Solutions è una divisione del Gruppo Franke e il leader mondiale di sistemi intelligenti e soluzioni per la cucina domestica. La divisione è attiva in tutto il mondo e impiega circa 5.000 persone in quasi 40 paesi, generando vendite complessive per oltre 1 miliardo di Franchi Svizzeri. La gamma dei prodotti copre tutte le aree della cucina – dalla preparazione dei cibi e la cottura fino alla depurazione, la pulizia e il trattamento dell’aria. Le proposte di Franke Home Solutions offrono al consumatore un’illimitata esperienza in cucina – semplice, igienica e ecologica. Alla nuova divisione del gruppo Franke fanno capo i marchi Franke, Faber e gli altri brand della preparazione e della cottura dei cibi per la cucina domestica della multinazionale svizzera.



https://www.faberspa.com

First Class PR

Cell. 338 9099342 faber@firstclasspr.it alessandro.garavaglia@firstclasspr.it elena.reguzoni@firstclasspr.it

