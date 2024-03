fabio gallozzi, in arte "weiners", brilla nella semifinale dell'international songwriter competition con "contigo"

In un panorama musicale globale sempre più competitivo, emergere come artista non è impresa da poco. Tuttavia, Fabio Gallozzi, meglio conosciuto con il suo nome d'arte "Weiners", ha fatto proprio questo, raggiungendo un traguardo notevole nell'ambito dell'"International Songwriter Competition". Il suo brano "Contigo", concorrente nella categoria Latin, ha brillato tra i 14.000 partecipanti, issandosi tra il ristretto 15% che ha guadagnato l'accesso alla semifinale.

Questo concorso, noto per la sua ferrea competizione, ha visto solo 47 canzoni avanzare nella categoria Latin, tra cui "Contigo" di Weiners, rendendolo uno dei soli due partecipanti italiani a raggiungere questo livello nella categoria. Un dato ancor più impressionante considerando che in tutte le categorie, gli artisti italiani presenti in semifinale sono soltanto 22.

Originario di Pomigliano d'Arco, Napoli, e trasferitosi a Locate di Triulzi, Milano, nel 2008, Gallozzi ha dimostrato una passione e un talento inconfondibili per la musica. Compositore sia della musica che del testo di "Contigo", ha saputo catturare l'essenza del genere latino con un tocco personale e innovativo. La canzone si distingue per la sua vivacità estiva e per l'introduzione di riff di flamenco che si mescolano armoniosamente con percussioni e voci calde e accattivanti. La collaborazione con le voci di Jean, proveniente dal Venezuela, e di Annenova, dall'Argentina, aggiunge un livello di autenticità e passione, trasformando "Contigo" in un inno all'amore che invita irresistibilmente al ballo.



Il successo di Gallozzi in questo contesto internazionale è particolarmente notevole considerando le sue radici italiane, in un genere che è profondamente radicato nella cultura ispanica. Raggiungere la semifinale dell'International Songwriter Competition è un'impresa che parla non solo del talento di Gallozzi come songwriter, ma anche della sua capacità di trascendere le barriere culturali attraverso la musica. "Contigo" rappresenta un passo significativo nella carriera di Weiners, dimostrando che la musica, nella sua essenza più pura, può unire mondi, culture e persone. Indipendentemente dall'esito finale del concorso, "Weiners" ha già ottenuto una vittoria importante, segnando il suo nome tra gli artisti da tenere d'occhio nel panorama musicale internazionale. Con "Contigo", Weiners non solo ha raggiunto le semifinali di un prestigioso concorso internazionale, ma ha anche dimostrato che l'arte di creare musica che tocca il cuore e muove il corpo non conosce confini. Instagram: https://instagram.com/weiners_bass Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/artist/4uSrSe976yzlPegiiYotdH