Fabrizio De Andrè, il canzoniere. Presentazione in musica

Hal Leonard Europe presenta un nuovo canzoniere dedicato a Fabrizio De André, in collaborazione con la Fondazione Fabrizio De André Onlus. Celebrando i 25 anni dalla scomparsa del cantautore, l'edizione include tutte le sue canzoni trascritte in formato testo e accordi, rispettando le tonalità originali, arricchite da immagini e manoscritti dell'archivio della Fondazione.



Dopo un’introduzione sul progetto editoriale grazie agli interventi di Ilaria Narici (General Manager/Head of Publishing Europe Hal Leonard) Giacomo Marti (Editor Hal Leonard) e Arnaldo Bolsi (Fondazione Fabrizio De André Onlus), vedremo come il canzoniere è stato accolto dagli appassionati arrivando fino alla folla de La Cantata Anarchica, il cui fondatore Federico Amato, insieme ad altri esponenti, ci racconterà le origini di questa iniziativa che si tiene nelle principali città italiane dalla fine degli anni ’90.



Infine, Il cantautore comasco Andrea Parodi canterà Fabrizio De Andrè accompagnato dalla tromba di Raffaele Kohlere dal violino di Fulvio Renzi.



Andrea Parodi è noto per i suoi viaggi e le sue collaborazioni internazionali. Ha dedicato il suo secondogenito, Geordie, a Fabrizio De André, che è sempre stato il suo principale punto di riferimento musicale. Parodi ha condiviso il palco con artisti di fama come Bruce Springsteen e ha partecipato a festival prestigiosi come il SXSW di Austin e il Woody Guthrie Folk Festival.



Raffaele Kohler è il trombettista che ha commosso il mondo suonando dalla sua finestra di Milano ogni sera alle 18 durante il primo lockdown. Le sue esibizioni sono state trasmesse dai TG globali, portandolo a suonare a eventi come il derby Inter-Milan a San Siro e il Gran Premio di Monza, e a diventare padrino del Busker Festival di Ferrara con Gianna Nannini. Soprannominato il "trombettista bohemienne delle notti milanesi," Kohler è sempre in tour e collabora con molti artisti prestigiosi.



Fulvio Renzi è un violinista eclettico, noto per il suo stile unico e la tecnica arricchita dai viaggi in Europa, Nord America, Medio ed Estremo Oriente. Ha collaborato con artisti di fama come Roger Waters, Bruce Springsteen, Ornella Vanoni, e Ryu?ichi Sakamoto. Renzi ha composto musiche per teatro, film e documentari in collaborazione con Rai Cinema, pubblicato 6 album, partecipato a oltre 50, e creato opere artistiche e cinematografiche sul tema dei diritti umani.