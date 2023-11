Bookcity, storie di pirati con Fabrizio Gatti e i racconti (non) porno di Sabina Intrivici

I pirati esistono ancora. Pirati di terra e pirati di mare. Basta viaggiare per incontrarli: lungo le rotte di vento e sabbia che attraversano il deserto del Sahara e poi le onde del Mediterraneo. È quello che ha fatto Fabrizio Gatti, scrittore, giornalista e direttore editoriale per gli approfondimenti del quotidiano Today.it: un viaggio durato quattro anni, dall'Africa all'Italia e ritorno, spesso usando nomi falsi e inventandosi finte identità. Gatti sarà ospite di Bookcity a Cernusco sul Naviglio (sabato 18 novembre, ore 18, auditorium Casa delle arti, MM2, via De Gasperi 6) con il suo nuovo romanzo per ragazzi e adulti Nato sul confine (Rizzoli) e la nuova edizione del bestseller Bilal (La nave di Teseo), da cui Sky ha tratto la serie Unwanted diretta da Oliver Hirschbiegel, con Marco Bocci e Jessica Schwarz.

Intervistato da Giuseppe La Russa, nell'incontro organizzato dai genitori dell'Istituto comprensivo statale Margherita Hack, dalla Biblioteca civica e dal Patto per la lettura, Fabrizio Gatti (nella foto sopra, a sinistra, durante il suo viaggio da infiltrato lungo le rotte del Sahara) leggerà brani di Bilal e Nato sul confine e racconterà le avventure di quanti non hanno altra possibilità che partire, di quando si è ritrovato a fare l'autista di un gangster in Nord Africa, ma anche storie di paura e gioia, speranza e miraggi. Sempre a Cernusco sul Naviglio, Bookcity ospita la scrittrice per ragazzi Laura Bonalumi con il suo libro Due minuti di felicità (Piemme; venerdì 17 novembre, ore 21, Biblioteca civica, via Fatebenefratelli 1). “Entrambi gli incontri sono pensati per i ragazzi e le ragazze dalla scuola secondaria in su e per i loro genitori – spiega Giuseppe La Russa –. Parleremo di speranza, di felicità, di popoli e del loro peregrinare”.

Sabina Intrivici, Barbara Della Notte, Floriana L'Arco e Silvia Spera sono invece le autrici del libro collettivo (Non) sono racconti porno (deComporre): un'antologia di storie che, partendo dall'intenzione di “investigare la materia pornografica da un punto di vista femminile e letterario”, raccontano le miserie umane e l'oscenità dei protagonisti. È il punto di vista di quattro donne che nella vita sono un'ingegnera, una sociologa, una fisica e una matematica che lavorano in aziende hi-tech e vivono in città diverse. Le presenta Paola Bertuccio (domenica 19 novembre, ore 12.30, teatro Franco Parenti, Milano).

