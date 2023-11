Fabula, Luisa Elia

Opening 21.11.23 h18-21.30

mostra personale di Luisa Elia

a cura di Claudia Ponzi

dal 22.11.23-22.12.23



Fabula e? un breve racconto autobiografico di Luisa Elia, ambientato nel quartiere ticinese, dove aveva sede la prima abitazione milanese dell’artista, una casera ottocentesca frequentata al suo arrivo, a meta? degli anni Ottanta, da un microcosmo di personaggi appartenenti alla cultura popolare, ormai scomparsa nel tempo. In quel luogo carico di storie, l’artista porta il suo mondo di artisti e poeti, amici con i quali crea dei sodalizi preziosi, come con il fotografo Johnny (Giovanni) Ricci, a cui questa mostra e? dedicata. Fabula e? anche il titolo della sua personale, che si sviluppa come una storia, una sequenza di opere attraverso le quali Elia ci propone un percorso poetico e affabulatore, in riferimento a due luoghi identitari del suo vissuto, Milano e Lecce. I lavori presentati fanno parte della sua vasta e coerente produzione artistica, iniziata negli anni Ottanta e sviluppatasi nel tempo in cicli di opere, che analizzano in modo anticonvenzionale, con tecniche e materiali anche inusuali, lo spazio, il vuoto e l’ombra.

Altre sculture completano il percorso, abbinate ad alcune riprese fatte all’artista dal fotografo Johnny (Giovanni) Ricci che, insieme ad Annalisa Guidetti, ha documentato, con regolarita? nel corso degli anni, la ricerca artistica di Luisa Elia. Sono immagini di assoluta poesia che offrono una lettura ulteriore al percorso, attraverso lo sguardo sensibile e acuto di uno dei nostri massimi fotografi d’arte.



orari dal lun al ven dalle 15 alle19.30 festivi su appuntamento



via Ascanio Sforza 69, 20141, Milano