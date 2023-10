Facce da blogger: la mostra personale di Elena Datrino

Elena Datrino presenta a Milano dal 16 ottobre 2023 presso la biblioteca Accursio di Milano, a ingresso gratuito, la mostra !Facce da Blogger” a cura di Tiziano M. Todi, dedicata ad oltre cento blogger fotografati in Italia tra il 2014 e il 2020,

protagonisti del percorso espositivo.

La mostra, allestita nelle sale della biblioteca, sarà visitabile fino al 31 ottobre ed è inserita tra gli eventi di MILANOPHOTOFESTIVAL, la rassegna milanese di fotografia d"autore che celebra il suo 18esimo anno di attività. L"esposizione, unita al luogo che la ospita, è l"incontro di due mondi: l’analogico e il digitale.

Sarà infatti una mostra interattiva: accanto ad ogni stampa fotografica un QRCODE corrispondente inoltrerà lo spettatore in più di 100 pagine web, ognuna dedicata a un protagonista fotografato.

Con questo progetto fotografico Elena Datrino è riuscita a immortalare gli interpreti di una generazione, un"epoca veloce

come quella che stiamo vivendo, attraverso le immagini dei creativi digitali italiani nell'era del web 2.0; con nitidi e brillanti

ritratti fotografici, mette in luce i volti di coloro che animano il mondo digitale. Per ciascuno di essi l"artista ha ideato un

set fotografico capace di catturare la personalità e le peculiarità del personaggio.

Tra le fotografie dei blogger in mostra si trovano alcuni dei volti più noti tra cui Salvatore Aranzulla, Annamaria Testa,

Massimo Temporelli, Stephanie Glitter, Spinoza.it (Stefano Andreoli), Dio (Alessandro Paolucci), La McMusa (Marta Ciccolari Micaldi), che si intrecciano con alcuni meno conosciuti della rete, rappresentandone le mille sfaccettature: le 100

opere hanno creato narrazioni diverse, che uniscono gli sguardi e le testimonianze di personaggi unici, in grado di dare

voce a milioni di persone.

"Mi interessa testimoniare le personalità dietro agli articoli, fare emergere il loro desiderio di restituirci, con i nuovi media,

un'informazione consapevole, arricchita da quel tocco di individualità.” dichiara Elena Datrino e continua

”Raccontare con uno scatto la bellezza del loro impulso creativo e la loro unicità."

La mostra diviene una straordinaria testimonianza di come le che le figure dei blogger siano cambiate ed evolute nel

corso di così pochi anni, diventando sempre più figure di rilievo e specchio della nostra contemporaneità.

Il progetto !Facce da Blogger" nato nel 2015 nel corso degli anni è stato esposto in gallerie e festival in tutta Italia arricchendosi, ogni volta, di ulteriori ed inediti ritratti, con l"intento di contribuire a dare uno sguardo nuovo di un cambiamento in atto.

!Elena Datrino scrive un racconto fatto di volti e narra una storia attraverso gli occhi dei protagonisti, inconsapevoli che di

fronte all"obiettivo non stavano semplicemente interpretando una passione trasformata in mestiere, ma stavano raccontando sè stessi, segnando così l"inizio di un cambiamento che ha caratterizzato questa epoca.”

dichiara il curatore Tiziano M. Todi e continua !La mostra cattura questo momento e con sapienza mette in luce ciò

che tutti noi non siamo riusciti a fermare. Elena Datrino ritrae i protagonisti immortalando nella foto un istante. In un

mondo così veloce in cui il presente è già passato, lei è riuscita a fotografare il futuro, proiettato nello sguardo dei blogger, trasformando gli scatti in icone contemporanee.”

!Facce da Blogger” è inoltre un libro interattivo realizzato insieme alla graphic designer Antonella Provasi: ad ogni

ogni ritratto stampato un QRCODE corrispondente inoltrerà il lettore in più di 100 pagine web, ognuna dedicata a un

protagonista fotografato.



digitale nella nostra società e del fermento culturale che hanno portato le figure dei blogger in Italia.