Vinicio Capossela e Fan Fath: "Come li pacci" e "Appunti di vista e di viaggio"

Faciti Rota

Vinicio Capossela e Fan Fath al presentano

“Come li pacci” e “Appunti di vista e di viaggio”

Testimonianze dallo Sponz Fest



con Anastasia Ciocca e Martina Vodola

letture a cura di Metamorfositeatro



Un dialogo di parole e musica per dare voce allo Sponz Fest nell’unicità di chi l’ha vissuto e vivificato: alla caleidoscopica raccolta di dieci anni di festival si aggiunge il ritmo in-fuocato della fanfara Fan Fath al, in una serata che celebra la circolarità dello stare insieme, attraverso un racconto che trasforma il ricordo del passato in festa presente.