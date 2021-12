Filippo Timi è Mrs. Fairytale al Teatro Franco Parenti

Filippo Timi di nuovo al Parenti per vestire i panni di una splendida Mrs. Fairytale. Lo spettacolo - in prima nazionale - è in scena dal 30 dicembre al 14 gennaio.

L’attore torna ad interpretare, nella stessa sala dove nacque, l’iconica casalinga anni ‘50 già protagonista con Lucia Mascino e Luca Pignagnoli di Favola, pièce prodotta dal Teatro Franco Parenti nel 2011 e diventata anche un piccolo cult cinematografico nel 2017. "La storia - spiegano da via Pier Lombardo - riparte da Capodanno. Ma è un Capodanno che si ripete, come nel Giorno della Marmotta, è una rappresentazione senza tempo". I bellissimi costumi sono firmati da Fabio Zambernardi.

Sinossi

"È quasi mezzanotte… potrei uscire, andare a ballare ubriacarmi e forse passare persino una superficiale e una banale serata; invece, no… io da qui non mi muovo! esordisce così Mrs. Fairytale, che, rimasta sola in casa (il marito Stan è in viaggio per affari), passa il

tempo parlando con il suo cagnolino impagliato o al telefono con la mamma - si legge in una nota del Teatro -. Fuori la città è invasa da una mandria impazzita di drogati di coca cola, dentro la casa invece, da un po' di tempo succedono cose molto strane. La più stravagante di tutte accadrà proprio quella notte. Si tratta dell’incontro incredibile e surreale con un uomo invisibile, interpretato da Emiliano Coltorti, a seguito del quale, per combattere e vincere la sua sofferenza perpetua 'aggrappata con le unghie posticce ad una posticcia posticcia realtà', Mrs.Fairytale prenderà una decisione estrema e definitiva, l’ennesima".

Orari

Lo spettacolo andrà in scena nei seguenti giorni e orari. Giovedì 30 dicembre 20:30; venerdì 31 dicembre 21:45; sabato 1° gennaio 15:45; domenica 2 gennaio15:45; martedì 4 gennaio 20:30; mercoledì 5 gennaio 19:45; giovedì 6 gennaio 15:45; venerdì 7 gennaio 19:45; sabato 8 gennaio 19:15; domenica 9 gennaio 15:45; martedì 11 gennaio 20:30; mercoledì 12 gennaio 19:15; giovedì 13 gennaio 20:30; venerdì 14 gennaio 19:15.