I Familie Flöz al Teatro Menotti di Milano dal 22 marzo al 3 aprile

Dal 22 marzo ritornano al Teatro Menotti i Familie Flöz con due spettacoli che vi faranno ridere grazie alla poesia e alla magia che li contraddistingue.

La compagnia

I Familie Flöz sono una compagnia berlinese che vanta, con i suoi spettacoli silenziosi, migliaia di repliche in 34 paesi e di premi negli ultimi 25 anni. E tutto grazie alla capacità di parlare al cuore di tutti, sfruttando ed esaltando il linguaggio universale dei gesti e di quella che è stata sin dal 1994 la cifra distintiva della loro espressività artistica, la maschera. Fascino, ironia, poesia, malinconia, sogno e ilarità c’è davvero di tutto grazie ai tre attori-mimi che danno vita a ben 29 personaggi. La poesia delle maschere e le fulminee trasformazioni trascinano il pubblico in un mondo di comicità dando vita a spettacoli di suggestioni.

Teatro Delusio

Teatro Delusio, in scena dal 22 al 24 marzo porta in scena le varie sfaccettature del mondo teatrale. Il backstage diventa la scena principale, mentre il palco è appena visibile e si possono intravedere i vari generi, dal mondo opulento dell’opera a selvaggi duelli di spada, da intrighi a scene d’amore passionali. La storia è quella dei tre aiutanti Bob, Bernard e Ivan che tirano a campare dietro le quinte. Teatro Delusio è teatro nel teatro con la tipica magia dei Familie Flöz di riuscire a dire tutto senza dire una parola.

Guarda il trailer

Feste

Feste, in scena dal 25 marzo al 3 aprile, è una storia tragicomica sul perseguimento della felicità individuale, ma dietro la quale c’è di più. Al centro dello spettacolo la celebrazione delle nozze in una maestosa villa sul mare. Sul retro, nel cortile, prendono vita i protagonisti di questa storia che fra tragedie e comicità, fanno del loro meglio per assicurare l’approvvigionamento e il perfetto funzionamento della magnifica villa.

Guarda il trailer



È possibile acquistare i biglietti online.