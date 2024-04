Fan Fath Al in concerto

La scena sarà l'orizzonte di una viaggio sonoro e immaginativo che attraversa la musica balcanica, per far danzare il qui ed ora. Nove musicisti e un repertorio travolgente, per immergersi in una storia musicale che amalgama tradizione e innovazione, ottoni e percussioni in un'armonia unica, vibrante di passione e desiderio di condivisione.