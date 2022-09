La galleria d’arte Lo spazio bianco insieme alla curatrice Sarah Campisi apre un’open call dal titolo “Fantasia radicale” invitando artisti visivi a presentare una o più opere utilizzando un medium tra pittura, scultura, installazione o performance. Il rapporto tra le persone e la città è in parte influenzato dal degrado e l’abbandono della periferia? Il bando proposto pone questa domanda ad alcuni artisti che vivono il centro storico patinato e l’esperienza di una vetrina illuminata in contrapposizione con la decadenza del reale, con l’abbandono e la crisi della cura. La creatività è quindi un mezzo potente per contrastare il degrado. Da questa “breve” considerazione nasce l’idea di proporre al quartiere di Nolo, dove nasce la galleria, tra via Padova e viale Monza, una mostra collettiva capace d’innescare una riflessione sul tema delle periferie e non, su spazi dimenticati e degradati. Sette artisti internazionali sono stati selezionati per l’omonima mostra che aprirà negli spazi della galleria in via Privata Tommaso Marinetti 2, il 06 settembre alle 18:30h e sarà visitabile fino al 16 settembre 2022. Valentina Diena (Milano), Paola Zeppi (Fossombrone), Alicia Iglesias (Madrid), Manuel De Marco (Udine), Paki Paola Bernardi (Torino), Sergey Dobrynov (Lugansk) e Francesco Colzani (Lecco) sono profondamente diversi tra loro per intenzione, materia, forme espressive e composizione, ma accomunati da un’unica matrice creativa: cercare di tradurre in linguaggio artistico i violenti contrasti della società contemporanea che ci vuole da un lato performativi e attivi, dall’altro passivi recettori di noi stessi.





“FANTASIE RADICALI”

Inaugurazione Martedì 6 Settembre 2022 (dalle ore 18.00)

La mostra si svolgerà da martedì 6 Settembre a venerdì 16 Settembre 2022.

La galleria sarà aperta tutti i giorni

Lun/Sab 11.30-18.30

Dom 14-18





Lo Spazio Bianco

Via Marinetti 2, angolo Via Cavezzali, Milano 20127



Email: lospaziobiancoarte.galleria@gmail.com