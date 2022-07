In Lombardia, le farmacie del gruppo Boots sempre aperte ad agosto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Milano, 26 luglio 2022 – Si avvicinano i giorni di chiusura generalizzata, ma l’assistenza continua alla salute e benessere per i cittadini rimane sempre un punto di grande attenzione, anche - ma non solo - in relazione alla crescita dei contagi da Covid-19. Confermando una massima attenzione e cura verso i propri clienti, in Lombardia, durante il mese di agosto, le farmacie della rete Boots garantiranno il massimo presidio, lavorando a pieno regime per soddisfare l’elevata richiesta di servizi e prodotti. La disponibilità delle farmacie del Gruppo a presidiare attivamente il territorio anche nel mese in cui le città si svuotano non risponde solamente a una concreta necessità, ma è segnale della voglia di superare dei problemi concreti che il mondo della farmacia in generale sta vivendo; la carenza di farmacisti e personale specializzato ad esempio, che obbliga in diversi contesti a una riduzione dell’orario di apertura e alle chiusure. In totale saranno 10 le farmacie aperte nel corso del mese di agosto, 5 in maniera continuativa e 5 dal lunedì al sabato. Tutti i servizi offerti, tra cui i tamponi, sono prenotabili sempre su www.boots.it. Aperte tutti i giorni: • Milano – Carlo Erba (h.8-21): Piazza del Duomo, 21 (aperta anche a Ferragosto) • Milano – Fulvio Testi (h. 8 - mezzanotte): Viale Fulvio Testi, 90 (aperta anche a Ferragosto) • Milano – Stazione Centrale (h8-20): Staz. Centrale – Piano terra piazza Duca d’Aosta (aperta anche a Ferragosto) • Milano – Corvetto (h24): Viale Lucania, 6 (aperta anche a Ferragosto) • Limbiate (MB) (h9-20): Via Monza Ang. Garibaldi, 55 (chiusa a Ferragosto) Aperte dal lunedì al sabato: • Milano – San Babila: Galleria Passarella, 1 • Milano – Ranzoni: Viale Daniele Ranzoni, 2 • Milano – Pasubio: Viale Pasubio, 6/8 • Milano- Venezia: Via Felice Casati, 1/a • Cesano Maderno (MB): Via Molino Arese, 66 Il servizio tamponi ad agosto sarà attivo nelle seguenti Farmacie: Farmacia Boots Fulvio Testi, Farmacia Boots Corvetto, Farmacia Stazione Centrale, Farmacia Boots Carlo Erba e Farmacia Boots Limbiate. Consultare l’agenda online su www.boots.it per prenotare l’appuntamento. Boots è un marchio storico della farmacia, nato nel Regno Unito nel 1849 e presente oggi in Italia con diverse farmacie a Roma, Milano e in altre città. È un marchio riconosciuto e stimato per la sua capacità di fornire prodotti e servizi per la salute, il benessere e la bellezza all’interno delle comunità in cui è presente. I farmacisti Boots svolgono un ruolo centrale all’interno delle farmacie e grazie alla loro preparazione e competenza offrono a pazienti e consumatori un supporto concreto e mirato per tutte le loro esigenze.