Mostra della rassegna IIF “Immagini, oltre i confini”

Istituto Italiano di Fotografia partecipa alla 17ª edizione del Milano PHOTOFESTIVAL con un ricco palinsesto di mostre monografiche e collettive, con lo scopo di valorizzare il talento dei propri studenti e la cultura dell’immagine. Tra le varie mostre, IIF propone la rassegna intitolata “Immagini, oltre i confini”, a cura di Sanni Agostinelli, dal 21 settembre al 9 novembre 2022, esposta nella IIFWALL, la galleria fotografica ospitata nella sede di IIF, in via Enrico Caviglia 3 a Milano.



Martedì 14 ottobre alle 18:30 inaugura “Faroe. Una finestra sul silenzio” di Sonia Santagostino, visibile fino al 24 ottobre. Un progetto fotografico realizzato durante un viaggio nelle Isole Faroe alla ricerca di un nuovo equilibrio dopo la perdita di un affetto importante. Gli scatti in mostra sono autoritratti dell’autrice in un momento della vita nel quale la natura, le luci e i colori hanno saputo accompagnarla verso un nuovo cammino.



L’autrice introduce il progetto: Libertà, ma anche necessità dell’altro per orientarsi e non sentirsi perso tra gli elementi della Terra. Sentirsi piccolo e parte della natura ancestrale, incontaminata dalle nevrosi umane. Le luci abitano le case. Silhouette di persone si scaldano in un abbraccio. Il luogo sospeso di un telefilm senza prigione. Da perdercisi dentro. Come un’Itaca è conoscenza, il viaggio è vita e solo con la consapevole maturità si può vivere questo silenzio e imparare a respirarlo. E a non avere paura del vento. Case nel verde come fiori sul cemento. Specchi di nuvole d’acqua. Cieli dai colori nuovi.



