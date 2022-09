Farout Festival 2022, la nuova edizione è dedicata al tempo che si ferma

Dal 1 al 9 ottobre Base presenta la seconda edizione di Farout Live Arts Festival, manifestazione dedicata alla creazione contemporanea.

Un'edizione fuori dal tempo

Quest’anno Farout è "time-specific", una dimensione spazio-tempo per riscoprire l’arte di indugiare sulle cose, ritrovarsi tra il pensare, lo stare, il fare.

"Viviamo nell’epoca dell’affanno" scrivono gli organizzatori "in perenne mancanza di tempo. Quasi in apnea, ci affrettiamo per poter fare esperienza di tutto quello che il nostro mondo iperproduttivo ci mette davanti. Accelerare per avere più tempo è diventato l’imperativo della nostra vita. Il nostro tempo non conosce più pause, intervalli, soglie, passaggi e questo ci disorienta e impoverisce una storia, la nostra. E allora vogliamo reimparare a fermarci, a indugiare. A contemplare. Reclamiamo il tempo lento che sa di ricordo e memoria, il tempo della contemplazione.

Dell’attesa come gesto rivoluzionario".

Il programma

Arte pubblica, performance, party: le proposte di "Farout Live Arts Festival" coinvolgono oltre 20 tra artisti e collettivi nazionali e internazionali e connettono arte e persone, musica e corpo, parole, spazio.

L'inaugurazione si terrà sabato 1 ottobre alle ore 21.

Maggiori informazioni sull'intero programma sul sito dedicato.