In Cascina Cuccagna da mercoledì 1 a venerdì 3 maggio alle ore 15.00 è proposto lo spettacolo Farse Meneghine di Valerio Saccà: uno spettacolo coinvolgente, con Arlecchino e Brighella che combinano guai a rotazione risolti da Meneghino che ha sempre la giusta soluzione! Alle ore 16.30 è proposto il laboratorio artistico Mascheriamoci a cura di Sara Cavalleri. Il laboratorio, rivolto a bambini e bambine dai 4 ai 9 anni, insegnerà a costruire, con la carta, i cartoncini, i colori e la colla le maschere della commedia dell'arte e ad approcciarsi per la prima volta al mondo dei burattini. I partecipanti potranno ritagliare, incollare, assemblare e personalizzare il proprio personaggio da portare a casa.



Sabato 4 maggio alle ore 16.00 e alle ore 17.30 e domenica 5 maggio, in doppia replica alle ore 11.00 e 15.00, torna in scena Farse Meneghine di Valerio Saccà: Arlecchino, Brighella e l'immancabile Meneghino sono i protagonisti di questo spettacolo composto da divertentissime farse che affondano le radici nella Gloriosa Commedia dell'Arte. In questi brevi episodi Meneghino cercherà fortuna con una canzone magica, troverà una moglie ricca ma che nasconde tanti segreti e finirà addirittura in manicomio!

Domenica pomeriggio, alle ore 16.30, i bambini e le bambine potranno partecipare ancora al laboratorio Mascheriamoci.

All’interno de La casa di Meneghino è esposta la collezione permanente dei burattini della compagnia Burattini Aldrighi, composta di pezzi scolpiti da Valerio Saccà e da burattini realizzati dai grandi maestri della tradizione italiana. La casa di Meneghino è spazio dedicato alle famiglie; è la casa dei burattini del presente e del passato, un luogo da vivere nel quotidiano per rafforzare il legame tra Meneghino e l’identità della sua città.

Programma:

Laboratorio: 8€

Spettacolo 10€



Sconto del 10% su tutte le attività per i tesserati di Cascina Cuccagna