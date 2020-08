Fase gardaland - Mostra con foto di Giulia Mozzini

Il Concorso Europeo di Fotografia “Ginko Raw Edition” è promosso e organizzato dal 2016 da Spazio Ginko. Quest'anno per la prima volta ha stretto una collaborazione con la location espositiva Spazio Raw di Milano e con la curatrice e photo-editor Anna Mola. Il primo premio di questo contest consiste, infatti, in una mostra personale che ha luogo, appunto, presso lo Spazio Raw, dal 3 al 15 settembre, con la curatela di Anna Mola. La vincitrice di questa edizione è: Giulia Mozzini, che espone la serie fotografica “Fase Gardaland”. L'autrice ottiene anche le stampe fine art delle immagini presentate ed entra a far parte dell'e-commerce di Spazio Ginko. Sono stati selezionati, inoltre, altri 4 progetti fotografici, che hanno ricevuto una menzione d'onore: Massimo Facchinetti, Gianfranco Ferraro e Chiara Panariti, Alessandro Bernardini (Siri0) e Sara Camporesi. Le immagini premiate con la menzione, sono proiettate a video per tutta la durata della mostra.

Hanno partecipato oltre 200 autori italiani e non e le selezioni si sono chiuse il 31 luglio 2020.



Info pratiche:

Mostra: Fase Gardaland

Autore: Giulia Mozzini

Curatela: Anna Mola

Luogo: Spazio Raw

Indirizzo: Corso di Porta Ticinese 69 – Milano Inaugurazione: Giovedì 3 settembre ore 18:30 Periodo: dal 3 al 15 settembre 2020.

Orario: 15:00-19:30 da lunedì a sabato.

Ingresso libero.

Informazioni: tel. 02.49436719 – info@spazioraw.it, www.spazioraw.it

Condividete usando #fasegardaland.

Sono state prese tutte le precauzioni per la ri-apertura al pubblico in sicurezza. Per rispettare il distanziamento sociale, chiediamo al pubblico di entrare a vedere la mostra in piccoli gruppi e di non sostare oltre la visita ai due piani. Lo Spazio RAW è attorniato da un ampio cortile, dove siete i benvenuti, in sicurezza.