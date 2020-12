Fashion week Milano 2021: tra sfilate online e mascherine, come cambia la moda col covid

Milano non si ferma e nonostante le difficoltà legate alla pandemia va avanti. Così l’eleganza maschile torna protagonista in città, con la Milano Fashion Week Women’s - Mens’ Collection Autunno/Inverno 2022, in programma dal 15 al 19 gennaio 2021, che prevede 39 brand presenti in calendario, di cui 10 per la prima volta e sarà aperta da Ermenegildo Zegna.

A illustrare il calendario della manifestazione, l’assessore alle Politiche per il lavoro, attività produttive, moda e design Cristina Tajani con Carlo Capasa, presidente di Camera Nazionale della Moda Italiana e Costanza Cavalli Etro, ideatrice di Fashion Film Festival Milano.

Milano Fashion Week insieme con Fashion Film Festival

“Un'edizione innovativa capace di adeguarsi e interpretare le particolari esigenze del momento, proponendo il giusto mix tra appuntamenti dal vivo e digitali - commenta l’assessora Cristina Tajani -. Sfilate e presentazioni che si reinterpretano e reinventano nella forma e nei linguaggi, sfruttando a pieno le opportunità offerte dal web, indispensabili ormai per comunicare con i consumatori e soprattutto con i millennials, oggi i principali fruitori del mondo fashion. La collaborazione con Fashion Film Festival si inserisce in quest’ottica di ampliamento dei linguaggi e dei mezzi utili a comunicare al meglio la cultura del bello e del ben fatto che identifica e caratterizza il Made in Italy. Una settimana della moda uomo –conclude l’assessora - sempre più attenta a proseguire il suo percorso di apertura al grande pubblico con tante occasioni di confronto soprattutto per i giovani creativi che si avvicinano al mondo della fashion che, grazie al web oggi più che mai, potranno vivere in tempo reale e da ogni parte del mondo il fascino e le novità delle collezioni”.

“Questa edizione della Milano Fashion Week si inserisce in un quadro di risposte concrete al mutato panorama del fashion system e vuole essere una soluzione dinamica alle complessità̀ del presente. La nostra piattaforma è stata progettata sin dall’inizio, per vivere di vita propria e per sostenere, quando sarà possibile, l’appuntamento con le sfilate fisiche, e si è rivelata, come hanno dimostrato i numeri delle ultime edizioni, un’incredibile risorsa anche per veicolare importanti riflessioni, come per quest’edizione su sostenibilità e inclusione - spiega Carlo Capasa, Presidente di Camera Nazionale della Moda Italiana -. In questo momento di difficoltà mondiale è importante creare nuove sinergie che non solo promuovano l’enorme valore produttivo e creativo del Made in Italy, attraverso la presentazione delle nuove collezioni e prodotti creativi come le opere cinematografiche presenti in concorso al Fashion Film Festival di Milano, ma che ci diano la possibilità di cooperare a livello internazionale con realtà come la Lagos Fashion Week”.

In quest’edizione digitale sfileranno dal vivo Dolce & Gabbana, Fendi, Etro, Kway e Solid Homme, per gli ultimi due brand sarà il loro debutto in passerella a Milano. Gli altri brand presenti per la prima volta in calendario sono Dima Leu (vincitore di Who’s next 2020), Vaderetro, Dalpos, Dhruv Kapoor ed Tokyo James.

Dopo le iniziative “China we are with you” e “Italia we are with you” e “Spotlight on Lebanese Designers - CNMI in support of the new generation of Lebanese Talent”, CNMI ospiterà, per la prima volta in calendario, 3 designer della Lagos Fashion Week (Bloke ; Lagos Space Programme, Orange Culture) che parteciperanno alla Milano Fashion Week attraverso dei contenuti digitali inediti.

Dove seguire la Fashion Week online

L’appuntamento interamente dedicato alla moda uomo si potrà seguire su milanofashionweek.cameramoda. it, la piattaforma digitale di Camera Nazionale della Moda Italiana, che trasmetterà i contenuti dei marchi presenti in calendario in streaming con sfilate, video, eventi phygital, e stanze tematiche che approfondiranno argomenti di grande attualità ed importanza per CNMI, come sostenibilità ed inclusione.

La settimana, anche nella sua versione on line seguirà il classico modello di calendario con slot dedicati ad ogni brand e la schermata principale della piattaforma, strutturata come mosaico virtuale, offrirà sempre al centro la trasmissione dei contenuti elaborati dai brand nell’ambito del calendario ufficiale. Nelle finestre laterali verranno invece trasmessi altri contenuti in evidenza e le interviste svolte per le stanze tematiche, che per questa occasione saranno focalizzate su temi di grande rilevanza nel mondo della moda, quali sostenibilità e inclusione. Si avranno anche diversi esperti del settore condividere riflessioni ed approfondimenti su argomenti chiave per le strategie del made in Italy.

Gli appuntamenti della Milano Fashion Week Mens’ Collection saranno amplificati in tutto il mondo, coprendo in contemporanea tutte le time-zones, grazie a quattro partner internazionali: Kommersant Publishing House per la Russia; Tencent Video, per la Cina continentale (escluse Hong Kong, Macao e Taiwan); The Asahi Shimbun, per il Giappone e The New York Times per gli Stati Uniti. Mentre, lo streaming partner italiano, Urban Vision, li diffonderà a Milano, attraverso un maxischermo posizionato in centro città. Inoltre, alcuni tra i più seguiti influencer internazionali veicoleranno il link della piattaforma attraverso i loro profili, amplificandone ulteriormente la risonanza.

Quest’edizione segna l’inizio della partnership a lungo termine tra Camera Nazionale della Moda Italiana ed il Fashion Film Festival Milano, con l’obiettivo di fare sistema e potenziare l’esposizione del Made in Italy all’estero, in un contesto internazionale contemporaneo, digitale e d’avanguardia. La settima edizione del Fashion Film Festival Milano, si svolgerà infatti durante la Milano Fashion Week Mens’ Collection, dal 13 al 19 Gennaio 2021, e verrà trasmesso anche sulla piattaforma digitale di CNMI fashionfilmfestivalmilano. cameramoda.it. La selezione ufficiale di questa edizione, che è un vero ponte culturale tra comunità diverse ed un’iniziativa inclusiva che celebra pienamente la diversità, vede più di 200 fashion film in Concorso selezionati fra oltre 1000 fashion film ricevuti gratuitamente, provenienti da 60 paesi (Islanda, India, Singapore, Colombia, Brasile, Cina, Vietnam, Messico, solo per citarne alcuni).

"Sono molto contenta della partnership con la CNMI, credo profondamente che oggi più che mai, solo unendo le forze e lavorando in sinergia si possa costruire un successo condiviso – commenta la fondatrice e direttrice del Fashion Film Festival Milano, Constanza Cavalli Etro -. Con questa collaborazione si uniscono due realtà leader mondiali che insieme rappresentano una forza internazionale incomparabile. Fin dal 2014 i valori del Fashion Film Festival Milano sono stati ben chiari, celebrare lo spirito democratico della moda e parlare d'inclusività e diversità, di donne, di sostenibilità e dei giovani. Da oggi i nostri talenti che arrivano da più di 55 paesi, gioveranno di una visibilità ancora maggiore e la settimana della moda di Milano diventerà la prima Fashion Week ad avere il Fashion Film Festival all'interno dei suoi contenuti. Il nostro ricchissimo mondo di video storytelling insieme al contenuto Made in Italy della Fashion Week, rappresentano un innovativo format d'immenso valore culturale, unico al mondo”.

Tutte le informazioni sul calendario e gli appuntamenti della prossima fashion week sono consultabili su www.cameramoda.it