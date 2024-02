Milano Fashion Week, il vintage di East Market debutta in Tortona

Al via dal 22 al 25 febbraio la seconda edizione di WHITE Village, il primo “dopo salone” organizzato durante la Milano Fashion Week.

Nel cuore del Tortona Fashion District, un programma ricco di eventi dedicati alla moda, aperto non solo ai professionisti del settore, ma anche al pubblico.

L'evento di East Market

Tra le proposte, l’evento “Looking Back” realizzato in collaborazione con East Market, la prima realtà del vintage milanese dedicata a privati e professionisti, dove tutti possono comprare, vendere e scambiare: dai più ricercati capi d’abbigliamento vintage alle eccellenze dell’artigianato, dai più rari dischi in vinile ai colorati complementi d’arredo.

“Looking Back” nasce dall’incontro tra WHITE e East Market, dove la moda contemporanea viene accostata a capi senza tempo per dare loro una seconda vita. L’area espositiva, all’interno di Padiglione Visconti, ospiterà una selezione di abbigliamento e accessori vintage, second-hand e pezzi da collezione come vinili o articoli di design.

“La nostra partecipazione a WHITE è un’importante occasione dove convergono realtà B2B e B2C -commentano Linda Ovadia e Gianluca Iovine, fondatori di East Market-. Porteremo all’evento il nostro spirito dove convergono moda, vintage e sostenibilità con il nostro motto everything old is new again”.

Gli espositori

Tra gli espositori accuratamente selezionati dallo staff di East Market, saranno presenti gli abiti di Los Angeles Vintage con centinaia di capi tra giacche, abiti e accessori usati e restaurati di tutti i tempi. Le variopinte illustrazioni di Linea Daria e i cappelli personalizzati di Wild Rude Custom Hats, con decine di modelli dalle più svariate forme e tipologie.

La partnership con East Market ha lo scopo di creare un evento nuovo che susciti curiosità, non solo negli addetti del settore moda, ma anche nel grande pubblico della città di Milano coinvolto in un contesto esclusivo di entertainment con aree bar e DJ set all-day long. All’interno del Tortona Fashion District sono previste anche attività culturali, legate a temi quali sostenibilità, innovazione e digitalizzazione, oltre ad approfondimenti sull’impatto che l’intelligenza artificiale sta avendo sull’industria della moda.

Uno sguardo al riciclo

East Market da sempre valorizza la cultura e la consapevolezza del riciclo, coniugando la bellezza estetica dei prodotti e la loro duratura funzionalità, senza quindi contribuire alla sovrapproduzione industriale di massa che inevitabilmente genera spreco e inquinamento.

“Questa nuova collaborazione con East Market arricchisce ancor più la proposta di White Village e agevola sicuramente il nostro cammino verso l'obiettivo dell'apertura al pubblico durante la Fashion Week”, afferma Max Bizzi, White Founder.