Tutto pronto per la Milano fashion week 2023

Motori accesi per l’avvio della settimana della moda milanese che durerà fino al 25 settembre. In calendario oltre 170 appuntamenti, di cui 67 sfilate (5 in digitale). Come da consuetudine, tutti gli show verranno trasmessi in live streaming sui canali della camera nazionale della moda italiana accessibili a tutti. Martedì i primi eventi tra cui il Milano moda graduate a Palazzo reale, il progetto che promuove l’eccellenza delle scuole di moda italiane: designer selezionati presenteranno le collezioni realizzate durante il periodo di tutorship.

I fashion show inizieranno ufficialmente mercoledì con un fitto elenco di stilisti che porteranno in passerella le collezioni primavera/estate 2024. Tra i nomi della seconda giornata Iceberg, Antonio Marras, Fendi, Alberta Ferretti, Cavalli ed Etro. In serata anche Diesel lancerà le linee uomo e donna. La sfilata, come già lo scorso anno, è aperta a tutti con le iscrizioni per assicurarsi un posto in sala aperte il 6 settembre, già sold out. Altra novità sarà la scultura gonfiabile più grande al mondo collocata al centro della scena.

Le grandi attese

Atteso per giovedì lo show evento di Moschino (ancora senza direttore creativo dopo l’uscita di scena di Jeremy Scott), che celebra il 40esimo anniversario della casa di moda milanese. Occhi puntati su Gucci che nel primo pomeriggio di venerdì vedrà il debutto del nuovo direttore creativo Sabato De Sarno a cui spetta la pesante eredità di Alessandro Michele. Strategia di marketing all’insegna della suspance, Gucci azzera il profilo Instagram cancellando qualsiasi contenuto; solo due giorni fa il primo posto: una foto di De Sarno: “Gucci è l’occasione per innamorarmi della moda ancora”. Il luogo della sfilata? Ancora ignoto.

Altra new entry attesa quella del nuovo direttore creativo di Bally, Simone Bellotti che debutterà nel tardo pomeriggio. A seguire il primo fashion show del brand The Attico fondato da Giorgia Tordini e dal volto del web Gilda Ambrosio. Domenica Giorgio Armani presenterà la collezione maschile nella storica sede milanese di via Borgonuovo.

Qui il calendario degli eventi