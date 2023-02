La Milano Fashion Week che trasforma la città

La Camera Nazionale della Moda Italiana ha inaugurato mertedì sera la Milano Fashion Week, in programma dal 21 al 27 febbraio 2023, al 'Fashion hub', luogo d'incontro e fucina di progetti innovativi, aperto al pubblico e alla città, allestito a Palazzo Giureconsulti, in piazza dei Mercanti, con il supporto del Ministero degli Esteri e Agenzia Ice.

''Il nostro Fashion Hub - commenta Carlo Capasa, presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana - presenta un nuovo format e nuovo concept, che prevede sia progetti che educational talk, focalizzati su ricerca, sperimentazione, innovazione, sostenibilità, inclusione ed education. La promozione e il supporto ai talenti emergenti sono da sempre pilastro fondamentale della nostra associazione, che negli ultimi anni ha creato e implementato progetti specifici in un'ottica di valorizzazione della creatività e delle visioni che i nuovi designer portano al sistema moda".

Durante la cerimonia d'inaugurazione sono stati svelati i vincitori del 'The Best Shops Award', iniziativa nata dalla collaborazione di Cnmi e Camera Buyer Italia: Cavia e Ascend beyond. Il Fashion Hub - fa sapere Camera Nazionale della Moda Italiana in una nota - ospiterà per tutta la settimana una serie d'iniziative e attività focalizzate sulla promozione di brand e designer emergenti che in questo luogo speciale avranno la possibilità d'incontrare i più importanti player del fashion system. Nella sala parlamentino di Giureconsulti in programma poi un ricco programma di educational talks per scuole di moda di Milano, fondazioni, aziende e associazioni.

Visti i primi riscontri numerici della fashion week dedicata alle collezioni fall winter 2023-2024, "questo - sottolinea Capasa - potrebbe essere un anno record per l'Italia". Sul fronte economico, "una crescita come quella del 2022 è stata eccezionale, era l'anno post pandemia, ci aspettavamo di fare come nel 2019 ed è andata molto meglio, ma prima della pandemia si cresceva del 3% all'anno, le previsioni del 4% sul 2023 sono ottime, magari potremmo fare anche meglio ma c'è una guerra alle porte dell'Europa, incertezza sui costi dell'energia e speriamo che la Cina sia fuori dalla pandemia". I segnali comunque sono incoraggianti, "tutti i brand stanno performando, forse l'Italia non è mai stata così forte e apprezzata grazie a quello che stiamo facendo sulla sostenibilità, siamo quelli che al mondo - conclude Capasa - ci lavorano meglio".