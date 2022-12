"Fashion & wine kermesse" brinda al successo riportato in "Abbiategusto"

FASHION & WINE KERMESSE, partner di ABBIATEGUSTO, è un progetto ideato e diretto dalla Founder e Fashion Designer con Souleymane Keita, Maria Santovito, in collaborazione con il regista Ivan Turra e Elvys Guevara. E' rivolto alle Aziende Vinicole che desiderano differenziarsi attraverso la promozione ed unicità della loro immagine nel contesto enologico e di stile e valorizza nel contempo: territori, cultura, arte, turismo, punta sull'ecosostenibilità e sostiene il sociale attraverso un evento nel quale VINO e MODA, due mondi diversi ma comunicanti che rappresentano la fusione delle eccellenze italiane, si fondono per dare vita ad una “kermesse” programmata a Milano nei primi mesi 2023.

A tale riguardo SK&MS Design ha realizzato due outfits secondo il mood del pinot nero e grigio per due aziende vinicole lombarde: MEDOLAGO ALBANI e PIETRASANTA con i quali sono stati realizzati “shooting in vetrina” per promuovere le attività commerciali del centro storico di Abbiategrasso, grazie agli scatti dell’artista della fotografia Manuela G. Milani. Le interviste agli esercenti sono a cura di Jimena COPA di TV RED LATINA en DIRECTO e di ABBIATEGRASSO WEB TV di Stefano Ramezzana. Hair Style e Make per i modelli Eleonora Molgora e Kevin André Hurtado sono a cura del Salone KERRY by Claudio Chierichetti, Erika Valentino e Veronica La Perna.

Per avvalorare la mission del progetto, quale speciale strumento di comunicazione, i Producers in sinergia e per la regia di Ivan Turra e con lo scenografo Massimo Cairati hanno ideato e realizzato un cortometraggio, ambientato nella splendida Tenuta Vitivinicola Medolago Albani in Redona che è stato proiettato nella Sala Consiliare del Castello Visconteo sabato 26/11/2022 dove sono convenuti ospiti di rilievo. A seguire un defilé con abiti di scena by SK&MS Design indossati dagli Allievi del TEATRO dei NAVIGLI, le cui ragazze sono state omaggiate con uno splendido bouquet floreale dalla floral designer Consuelo Santoro di SE FOSSE un FIORE.

Grande impegno ed elevata professionalità da parte dell'Assessore alle Fiere di Abbiategrasso Dr Valter Bertani, del Presidente del Consiglio Comunale di Abbiategrasso Dr Francesco Bottene e del Sindaco Dr Cesare NAI per portare all'eccellenza una delle rassegne enogastronomiche più importanti del Nord Italia che ha visto il coinvolgimento dei rappresentanti nazionali e internazionali di Cittaslow. Di forte impatto collaborativo il supporto di Emmel Cremonesi di Trezzi Marco Web Consulting.

La giornata è stata aperta con una sfilata a cavallo con abiti di scena su due splendidi destrieri concessi da A.S.D. IL MONDO in SELLA di Giovanna Cainarca, Andrea Ponetti e Fabio Andreaoli partner del progetto Fashion & Wine Kermesse.

Per concludere, aperitivo e degustazioni ruspanti by Event Experience e i Coltivatori Diretti.

Alla prossima edizione della Rassegna del Gusto!