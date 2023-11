Favole che parlano di Pace … e di rispetto per la natura, per gli animali, per la Madre Terra e per i più deboli



Vieni ad immergerti in un mondo di favole e di disegni!

Un coinvolgente evento di Book City Milano 2023 che si terrà il 18 novembre 2023 alle 14:00 presso il Circolo Filologico Milanese – via Clerici 10 Milano



Un evento sull'importanza di leggere le favole e le fiabe ai bimbi, parlando di favole e disegni, un binomio perfetto per stimolare la fantasia e la riflessione.

Verrà presentata la favola La Redenzione, illustrata da Jacovitti e successivamente da Renzo Barbarossa e verrà annunciato, in anteprima, il nuovo libro di Lucia Spezzano, che sarà illustrato da Piero Tonin, una favola della tradizione calabrese, mai trascritta prima d’ora, che Lucia ascoltava da bambina, dalla voce dei suoi genitori.





La scrittrice Lucia Spezzano, Luisa Peroni, Presidente dell’Associazione Perogatt, il noto disegnatore Piero Tonin, Luisa Sai e Maria Terranova, Presidente dell’Associazione Costruttori di Pace;