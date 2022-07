Favole di Esopo al Chiar di viola

Di e con: Michela Lo Preiato | musica dal vivo Kirill Vishnyakov | regia Luca Cairati



Uno spettacolo a due voci, condotto dall’attrice Michela Lo Preiato, e dal violista Kirill Vishnyakov. In scena l’ attrice e il Maestro interagiranno musicalmente e teatralmente, alla volta di una nuova irresistibile produzione dedicata ai bambini più piccoli, dai 3 ai 6 anni. Parola e viola da camera si uniranno in un linguaggio teatrale immaginifico, veicolando i temi universali delle favole di Esopo, per farle arrivare dritto al cuore di chi guarda e ascolta.