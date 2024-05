Federico Buffa e Dario Vergassola a teatro. Orari e biglietti

Lunedì 6 maggio al Teatro Carcano, per la rassegna Follow the Monday, arrivano Dario Vergassola e Federico Buffa in un'intervista esclusiva, l'Intervista Buffa.

Lo spettacolo

Comico e autore, il primo, giornalista e telecronista sportivo, il secondo, insieme sapranno intrecciare con uno stile potente ed evocativo tante storie di grandi sportivi, gesta che diventano motore di unione sociale, alternando momenti di approfondimento a note di irriverente ironia.

Vittorie, sconfitte e tante riflessioni, dalla viva voce di uno straordinario narratore di campioni e di eventi sportivi, insieme a un dissacrante comico, scrittore, attore e cantautore.Federico Buffa e Dario Vergassola si incontrano per una serata al ritmo incalzante di aneddoti e curiosità, dal basket al calcio passando per il pugilato, da Diego Armando Maradona a Gigi Riva, da Muhammad Ali a Wilt Chamberlain e ad altri giganti dello sport.

E poi i Mondiali di calcio del 2022, “non una bella pagina dello sport mondiale”.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti online.