Feel over image - Mostra personale di pat (Thomas Pacher)

Mostra personale di PAT (Thomas Pacher)

A cura di Silvia Grassi



9-16 aprile 2022

Museo MAiO - Il Torrione



Inaugurazione

Sabato 09 aprile - h 17.00 (ingresso libero)





Thomas Pacher, in arte PAT, è un artista poliglotta, in grado di parlare diversi linguaggi artistici, visivi e plastici. È stato protagonista di importanti fiere di arte contemporanea e premi prestigiosi.



Nelle sue opere i linguaggi dell’arte pop, in cui la quotidianità e la realtà diventano fonte di ispirazione, punto di partenza, pretesto di riflessione, dialogano con la libertà espressiva della street art, dell’arte urbana.



L’artista esporrà le sue opere al Museo MAiO di Cassina de’ Pecchi. La mostra personale porterà ogni persona faccia a faccia con la propria emozionalità. Sarà un percorso attraverso i sentimenti più profondi, che porteranno oltre la sensorialità fisica, oltre le immagini. Impareremo ad ascoltare la realtà con ciò che le opere d’arte faranno scaturire in noi.



A chi non è mai capitato di osservare un’opera d’arte e sentirsi completamente rapito da essa? Perché fa esplodere in noi un’emozione o perché ci rispecchiamo completamente o perché proprio ci fa riflettere su qualcosa di profondo. L’arte ha davvero questo potere, di scuotere le coscienze, di far scattare qualcosa in noi che ci porta ad agire. Le opere di Thomas hanno intrinseco in loro questo potere.



In questa mostra l’artista vuole ripercorrere, attraverso le opere da lui realizzate, tutti i messaggi di sensibilizzazione su tematiche importanti, su cui egli porta a riflettere proprio attraverso la sua arte. Questi temi sono sempre attuali e, purtroppo, lo saranno ancora per molto tempo. A questo vuole inoltre aggiungere un’ulteriore chiave di riflessione su quello che sta costellando le giornate di ognuno di noi nell’ultimo periodo.



L’arte di PAT trasporterà il visitatore in un turbinio di riflessioni, di pensieri profondi, di emozioni, di sentimenti.