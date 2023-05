La prima di The Ferragnez 2 gratis all'Arco della Pace

Una serata gratis per conoscere i contenuti della nuova stagione di The Ferragnez. L'appuntamento, come ha annunciato la stessa Chiara Ferragni sui social, è per mercoledì 17 maggio, alle 19.30, all'Arco della Pace.

Durante la serata, a ingresso libero e aperto a tutti, verrà presentata la seconda stagione della serie in onda su Amazon Prime Video. "Siete tutti invitati", ha detto l'imprenditrice digitale in una storia su Instagram. "Abbiamo deciso di fare una première diversa dal solito - le parole dell'influencer -. Non solo con la nostra famiglia ma anche con voi, i nostri fan e i nostri follower, che siete un po' la nostra famiglia allargata. Sarà un'occasione bellissima per stare insieme, conoscerci e vedere parte della seconda stagione".

"Durante la serata - ha continuato Ferragni - risponderemo anche ad alcune delle vostre domande sulla serie. Potete andare sul profilo Primevideoit e scrivere lì le vostre curiosità, le vostre domande. Risponderemo ad alcune di quelle durante la serata. Non vedo l'ora (...), vi aspetto numerosissimi".