L'anteprima di The Ferragnez all'Arco della Pace: evento gratis per tutti (con Chiara e Fedez)

Anteprima in grande stile per "The Ferragnez", la serie che racconta le vicende familiari dell'imprenditrice digitale Chiara Ferragni e di suo marito, il cantante Fedez. La seconda stagione, dopo il successo della prima, uscirà il 18 maggio su Prime video. Ma il giorno prima, mercoledì 17, a Milano ci sarà un grande evento a tema.

Ad annunciarlo, con due stories Instagram, è stata la stessa Ferragni. "Come ben sapete, settimana prossima usciranno i primmi 4 episodi della seconda stagione dei 'The Ferragnez'. Abbiamo deciso per celebrare quest'uscita di fare una première un po' diversa dal solito, non soltanto con la nostra famiglia ma anche con voi, i nostri fan, i nostri follower che sono un po' la nostra famiglia allargata. Faremo una première aperta al pubblico, gratuita, all'Arco della Pace a Milano".

L'appuntamento è fissato per il "prossimo 17 maggio, dalle 19.30. Sarà un'occasione bellissima per stare insieme, conoscerci e vedere parte della seconda stagione", ha concluso l'imprenditrice. Durante la serata, che sarà aperta a tutti, Chiara e Fedez risponderanno anche alle domande che i fan invieranno sul profilo Instagram di Prime video.