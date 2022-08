Un Ferragosto speciale a Villa Arconati tra arte e cultura

Come ogni estate, anche quest’anno Villa Arconati spalanca le porte ai visitatori a Ferragosto: un appuntamento speciale per coloro che desiderano passare una giornata tra bellezza, natura, arte e cultura.

Fondazione Augusto Rancilio propone ai visitatori tanti modi per godere dello splendore della “piccola Versailles lombarda”, che si trova a pochi passi da Milano, ma in un luogo incantato dove il tempo sembra essersi fermato ai fasti del Settecento.

Tra giardini e stanze nobili

Dalle 11 alle 19 il pubblico avrà la possibilità di vivere una giornata come gli antichi padroni di casa, scegliendo se passeggiare nel meraviglioso giardino monumentale, lasciarsi affascinare dalle storie narrate nel Palazzo, lasciarsi scorrere “sul filo del tempo” della mostra di arte contemporanea di Angela Lyn ON THE EDGE OF TIME.

E quale modo migliore di passare il pranzo di Ferragosto se non degustando il nostro speciale Lunch di Ferragosto nell’esclusiva Sala Rossa?

Come passare il Ferragosto a Villa Arconati FAR

- Visita libera. Desiderate una passeggiata rilassante, cullati dalla brezza estiva, al fresco di ombreggiati berceaux, ascoltando solo il fruscio del vento, il canto dell’acqua e il cinguettio degli uccellini?

Villa Arconati conserva uno dei pochissimi giardini all'italiana e alla francese di tutta la Lombardia: 12 ettari di giardino formale in cui natura e scultura si fondono, creando un luogo incantato. Tra i tesori che potrete ammirare: 7 teatri, 40 statue classiche e fontane, giochi d'acqua completamente restaurati, un labirinto e tanto altro ancora!

E cosa dire della Villa? Un palazzo disposto su 2 piani con 4 ali, 10.000 mq di superficie e 70 sale solo nella parte dedicata alla nobiltà … e 365 finestre (secondo una leggenda locale) come i giorni dell’anno. Uno degli esempi più alti e meglio conservati di barocchetto lombardo, con stucchi, dorature e spettacolari affreschi a trompe l’oeil … per perdersi e ritrovarsi in un incanto senza tempo.

- Visita guidata

Desiderate conoscere proprio tutti i segreti del Giardino e del Palazzo?

La visita guidata del Palazzo e del Giardino, della durata di circa 90 minuti, è l’ideale per voi!

Vi porterà alla scoperta degli ambienti più esclusivi della Villa ma anche dello spettacolare giardino monumentale: statue silenti adagiate nei loro teatri, fontane dagli spettacolari giochi d'acqua, pareti di vegetazione che creano viali prospettici fanno di questo giardino un luogo dal fascino unico. Una passeggiata alla scoperta degli ambienti più suggestivi e recentemente restaurati: la Limonaia e la Torre delle Acque, il Teatro di Andromeda e il maestoso Teatro di Diana, il Teatro di Ercole fino a giungere al settecentesco parterre, dove è stato riproposto lo spettacolare disegno settecentesco di Marc'Antonio Dal Re.

Per poi giungere alle sontuose sale del Palazzo: la maestosa Sala di Fetonte, con lo spettacolare affresco settecentesco dei Fratelli Galliari, gli scenografi della Scala di Milano, la meravigliosa Sala da Ballo, tripudio del più raffinato barocchetto lombardo, e la Sala della Caccia, unico ambiente in cui ancora oggi si conservano dodici tele del 1707 del maestro Angelo Maria Crivelli detto il Crivellone.

Il lunch di Ferragosto

Anche a Ferragosto per i Visitatori ci sarà la possibilità gustare un delizioso Lunch come i nobili padroni di casa di un tempo, nell’atmosfera unica della Sala Rossa.

Un ricco buffet consentirà agli Ospiti di avere una ampia scelta per deliziare il proprio palato: antipasti con una selezione di salumi e formaggi, succulenti primi, secondi con contorni di verdura, rinfrescante frutta fresca, golosi dessert.

Acqua minerale naturale e frizzante, Vino bianco e rosso, Caffè inclusi.

Prenotazione consigliata su Whatsapp al numero 393.6638140