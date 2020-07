Villa Arconati, uno speciale teatro sotto le stelle a Ferragosto. Orari e biglietti

Sabato 15 agosto a Villa Arconati-FAR arriva un’occasione unica per ammirare la villa nell’atmosfera magica del tramonto e della sera con un bellissimo spettacolo serale.

Lo spettacolo di Ferragosto

Il Teatro sotto le stelle di Villa Arconati proporrà uno spettacolo imperdibile, in collaborazione con Malastrana Teatro.

Desdemona e Sir Riccardo sono un sodalizio molto simile ad una armata Brancaleone, che si barcamena maldestramente per sbarcare il lunario. Riccardo per evitare di morir di stenti ha cercato di mettere a reddito l'unico talento che possiede, l'unico mestiere che conosce, il mestiere delle armi. Decide così di dedicarsi in maniera sistematica alla partecipazione di tornei e giostre in giro per il regno e le corti d'Europa.Quartogenito di una nobile casata, e pertanto tagliato fuori dall’eredità, Sir Riccardo è stato avviato sin dalla giovane età al mestiere delle armi e all’arte della guerra, per la quale dimostra una buona predisposizione.

Le velleità di guerriero di Riccardo vengono subito stroncate tuttavia da una profonda ferita procuratagli da un nemico nella prima battaglia vera a cui partecipa; un danno permanente che pur non impedendogli di brandire un’arma in un’esibizione, ad esempio in una giostra, gli rende impossibile prendere parte a battaglie vere per cercare di costruirsi una propria fortuna indipendente dai beni di famiglia. Così Riccardo per evitare di morir di stenti, cosa poco dignitosa per uno del suo lignaggio, ha cercato di mettere a reddito l’unico talento che possiede, l’unico mestiere che conosce, il mestiere delle armi. Decide così di dedicarsi in maniera sistematica alla partecipazione di tornei e giostre in giro per il regno e le corti d’Europa.

La routine fatta di viaggi continui, di locande di quart’ordine, di vittorie (poche) e di sconfitte (tante) ai tornei, sta per essere stravolta dal piccolo segreto di Caino.

Prenotazione

Posti limitati – prenotazione obbligatoria esclusivamente on-line. Lo spettacolo andrà in scena al raggiungimento di un minimo di 40 partecipanti.

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti o di pioggia l’attività sarà annullata e i biglietti verranno rimborsati.