"Ferzaneide", il nuovo spettacolo di Ferzan Ozpetek al Teatro Arcimboldi

Sabato 27 novembre al Teatro Arcimboldi arriva Ferzaneide, lo spettacolo di, e con, Ferzan Özpetek, in cui il regista racconta i suoi ricordi e le figure umane che hanno ispirato molti dei suoi film.

Lo spettacolo

"Vorrei parlare alle persone che hanno incontrato il mio cinema, ai molti che hanno letto le pagine dei miei tre romanzi" scrive il regista a propostio dello spettacolo "agli altri ancora che hanno ascoltato l’opera lirica delle mie dame straziate d’amore. Questa volta sul palco ci sono io, io solo, ad incontrare il pubblico con il racconto della mia carriera artistica e del mio sentimento per la vita, la mia e quella degli altri. Negli anni ho sposato molte cause all’insegna del coraggio. Coraggio, forse in questa parola è racchiuso il senso di quello che dirò sera dopo sera. Il coraggio di inseguire i propri sogni. Il coraggio di sfidare i pregiudizi. Il coraggio di essere felici."

"Ferzaneide" è un vero viaggio sentimentale attraverso il racconto delle suggestioni da cui sono nati i film e i romanzi del grande regista e sceneggiatore.

Biglietti scontati

