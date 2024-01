Gli anni '80 protagonisti di una nuova festa al Fabrique

Sabato 27 gennaio al Fabrique arriva una serata impedibile: 80s Never Die, la grande festa anni ‘80 torna a Milano.

La festa

80s Never Die non è solo un party, ma una macchina del tempo per rivivere una notte negli anni della disco, dei videogiochi, dei capelli cotonati e dei pattini.

Un tuffo nel passato per ballare, cantare e sognare la magica atmosfera del decennio più colorato di sempre. Ad accogliere il pubblico, tutte le grandi hit anni ’80 oltre ad animazione, luci, scenografie, ballerine e coreografie per respirare tutta l’energia degli anni ’80.

Biglietti