La super festa anni '90 all'Arci Bellezza

Prezzo non disponibile

Sabato 14 ottobre all'Arci Bellezza arriva una super festa imperdibile dedicata agli Anni Novanta.

La festa

Le festa sarà l'occasione giusta per immergersi negli anni d’oro del grande Real in uno show non convenzionale a tema 90s/2000s con un djset esplosivo, tra visual e gadget, tutto a colpi di hit.

Tra i mitici brani degli 883, degli Articolo 31 e delle Spice Girls, non mancheranno i pezzi di Gigi D’Agostino che hanno fatto ballare un'intera generazione.

Biglietti

E' possibile aquistare i biglietti on-line.