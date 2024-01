"Febbre a 90", la grande festa torna al Fabrique

Sabato 13 gennaio al Fabrique arriva una festa imperdibile, Febbre a 90, dedicata ai mitici anni '90.

Il pubblico potrà ballare sulle note di tutte le più belle canzoni degli anni 90, ma non solo: durante la serata si farà qualche salto nei mitici anni 2000 per i più giovani e nei coloratissimi anni 80 per i più grandi.

Dal palco verranno inoltre distribuiti lecca lecca & T-shirt special edition di "Febbre a 90".

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti on-line.