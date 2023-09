La festa di beneficenza all'EuroPark Milano Idroscalo

Mercoledì 13 settembre presso l'EuroPark Milano Idroscalo si terrà un evento speciale, organizzato dalla Cbdinonlus - Associazione Carlo Besta Dipartimento Infantile Neurologico e dedicato ai bambini.

L'evento

L'evento, a scopo benefico naturalmente, ha come obiettivo la raccolta fondi per l'acquisto di un importante strumento per la diagnosi precoce dei tumori cerebrali infantili. Ci sarà una merenda per i bambini e un'animazione a cura di Kikolle Lab.