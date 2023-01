Laboratori, spettacoli e merende alla Cascina Cuccagna

Domenica 15 gennaio in Cascina Cuccagna arriva un appuntamento speciale per tutta la famiglia, con attività culturali aperte a tutti: spettacoli, musica e teatro, letture, laboratori, incontri e lezioni, fare con le mani e stare insieme.

Il programma

Di seguito il programma della giornata:

. "Fare la maglia in compagnia", dalle 10:30 alle 12:30

Un gruppo di donne unite dalla passione per il lavoro a maglia come occasione di socialità. È possibile partecipare con il vostro lavoro, se ne state facendo uno, oppure per imparare, insieme a loro potrai progettare lavori di maglia solidale per bambini e persone bisognose.

L'incontro, rivolto a ragazzi e adulti, è a cura di Magliando e si terrà presso lo Spazio WeMi Cuccagna

. "Spettacolo Meneghino Stregone Birichino", dalle 11 alle 12

Venezia è invasa dagli Ottomani e Pantalone teme per l’incolumità di sua figlia Clarice, la più bella di Venezia: per difendersi incarica Arlecchino di trovare un coraggioso e la scelta ricade su Meneghino, ma quando gli Ottomani portano Clarice nel Regno di Saikemal, a Pantalone non resta che mandare Arlecchino e Meneghino in cerca di sua figlia per riportare Clarice a Venezia. Una commedia esotica fatta di inseguimenti, servitori coraggiosi e travestimenti.

Scritto nel rispetto della tradizione ottocentesca, questo spettacolo riprende la maschera di Meneghino Pecenna, eroe borghese nato a metà ‘600 dalla penna di Carlo Maria Maggi.

Lo spettacolo, rivolto ai bambini dai 7 ai 10 anni, è a cura della Compagnia Burattini Aldrighi e si terrà presso l'Officina 5 in Corte Nord.

Per scoprire tutti gli altri appuntamenti della giornata visitare il sito dedicato.