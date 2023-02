Carnevale 2023, una festa speciale con Cristina D'Avena

Sabato 25 e domenica 26 febbraio, in occasione di Carnevale, a CityLife Shopping District si avrà l’occasione di vivere due giorni di festa e di puro divertimento.

In particolare, sabato 25 gli ospiti potranno ascoltare dal vivo la voce delle più belle sigle dei cartoni animati: Cristina D’Avena. La cantante infatti sarà la Special Guest dello Shopping District e si esibirà dalle ore 18.45 fino alle 19.30 sul palco della Food Hall al Piano 1.

Un concerto speciale

“Sono onorata di potermi esibire in una location ricercata e trendy come quella all’interno della Galleria di CityLife Shopping District. Sono certa che, complice anche la frizzante atmosfera del carnevale e le molteplici attività organizzate all’interno dello Shopping District, il pubblico sarà ancora più entusiasta e numeroso.” È la dichiarazione di Cristina D’Avena, la cantante che il prossimo 25 febbraio sarà presente come Special Guest di CityLife Shopping District.

Il Truccabimbi e i balli di domenica

Nella stessa giornata, dalle 11 alle 20, sarà attiva al Piano 0 (anche nella giornata successiva di domenica 26 febbraio) una postazione Truccabimbi per un perfetto make-up di Carnevale da sfoggiare anche dopo con amici e parenti.

E a conclusione del fitto programma di eventi, domenica 26 febbraio (dalle ore 16 alle ore 20), per tutto il centro ci sarà una spettacolare esibizione danzante in tre differenti uscite programmate, alle ore 17, 18 e 19, dove ballerini brasiliani coinvolgeranno tutti i presenti invitandoli a danzare con loro lasciandosi trasportare dal ritmo delle tipiche musiche caraibiche che andranno a concludere gli eventi di Carnevale.